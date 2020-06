FIPA. Esperamos que sector “não venha a ser mais penalizado com medidas fiscais”

Este ano o objetivo traçado pelo sector agroindustrial era claro: crescer nas exportações, mas a pandemia do covid-19 veio travar esta meta. Pelas contas da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) o ano passado a indústria agroalimentar terá atingido um volume de negócios de 17,4 mil milhões de euros, com as exportações acima dos 5 mil milhões. Mas apesar do atual momento, Jorge Tomás Henriques, presidente da FIPA, mantém algum otimismo. “Acreditamos que se não houver novo surto de grande dimensão podemos no final do ano aspirar, pelo menos, manter um nível próximo dos valores já alcançados no ano anterior”.

A pandemia do covid-19 não parou a cadeia de abastecimento, mas metade das empresas do sector recorreu ao regime simplificado. Num momento de reabertura faseada da economia, em que os cafés e restaurantes estão abertos há um mês, embora com forte limitações, a FIPA juntou-se à AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, na campanha Sabe pela Vida para revitalizar o canal Horeca, do qual depende em grande parte os associados da área de águas e bebidas, mas não só. A indústria portuguesa agroalimentar e as atividades ligadas ao canal HORECA são responsáveis por mais de 500 mil postos de trabalho diretos.

Jorge Tomás Henriques, presidente da FIPA, faz um retrato do atual momento do sector.

Arrancam com uma campanha de apoio ao canal HORECA que só em maio começou a ‘desconfinar’. Como tem evoluído este canal ao nível de atividade?

Estas primeiras semanas de desconfinamento têm decorrido com alguma assimetria, dependendo das localizações e tipologia espaços. Com o bom tempo, sente-se uma afluência crescente às esplanadas o que acaba por provocar uma recuperação progressiva das categorias de produtos bastante afetadas, como é o caso das bebidas, embora ainda muito longe dos níveis a que estamos habituados nesta altura do ano. Acreditamos que, com o investimento que tem sido feito ao nível da segurança dos espaços e com a vontade que os consumidores têm de voltar a viver momentos de prazer e partilha, teremos uma retoma da confiança e consequentemente do consumo.

Foi para alavancar esse objetivo que decidimos avançar com a campanha “Sabe Pela Vida”, numa parceria inédita entre a indústria alimentar e o setor da restauração e hotelaria. Queremos promover o consumo fora do lar, desde uma bebida com alguns amigos até uma refeição em família, apelando a que os portugueses voltem a saborear a vida em segurança.

Falamos, no fundo, de toda uma cadeia de valor com um grande impacto na economia, que deve ser apoiada e que merece a confiança de todos nós.

A travagem do canal HORECA levou já mesmo o grupo Super Bock a avançar com uma reestruturação afetando 10% do seu pessoal. Poderá ser um movimento que vá afetar transversalmente o sector das cervejas e bebidas?

Os setores mais afetados saberão tomar as medidas necessárias para voltar a crescer de forma sustentável. Queremos ser positivos e acreditar na retoma do consumo nacional, do turismo e das exportações.

O que pode ser feito para apoiar a indústria que mais diretamente depende deste canal?

Esta é uma crise inédita e a recuperação depende muito do fator confiança e das medidas que forem adotadas para travar a degradação do poder de compra. É fundamental que sejam aliviadas as restrições ainda existentes no funcionamento dos espaços, lembrando que ainda estão limitados na sua capacidade e que, por exemplo, os bares ainda estão fechados, naturalmente sempre com uma avaliação prévia das condições de segurança. De qualquer forma, consideramos que as principais soluções devem ser encontradas ao nível do mercado e acreditamos muito na capacidade de iniciativa e inovação das nossas empresas.

Na indústria agroalimentar temeu-se no início da pandemia quebras no abastecimento. Como tem evoluído o sector? Correu-se risco efetivo de paragem por falta de matéria-prima, pessoal?

A melhor forma de garantir a cadeia de abastecimento foi assegurar que todos os elos mantinham as condições para fazer face aos enormes desafios colocados por uma realidade completamente nova. A indústria alimentar foi um pilar central para a continuação de um abastecimento alimentar sem ruturas e com disponibilidade de produtos diversificados e seguros. É, no entanto, fundamental revelar que, por trás de todo este funcionamento, estiveram inúmeros desafios a ultrapassar diariamente. Questões de gestão de recursos humanos e equipamentos de segurança, operações logísticas, gestão de sortidos, garantia de abastecimento de matérias-primas e muitos outros fatores que não foram visíveis aos olhos do consumidor, mas que estiveram na base do objetivo final que foi o de manter a disponibilidade de alimentos nas prateleiras do retalho e nas explorações pecuárias para os animais. Foi também muito importante a base de diálogo que desde logo se estabeleceu e que reuniu os diversos atores da cadeia de abastecimento. A FIPA foi interlocutora privilegiada e permanente junto do Governo para que os constrangimentos fossem atempadamente reportados e acompanhados de soluções concretas e céleres. Felizmente, não se registaram paragens por falta de matéria-prima ou pessoal. De destacar que os principais responsáveis pela continuidade do abastecimento foram os empresários e os trabalhadores da indústria alimentar que nunca baixaram os braços e que continuaram a garantir a produção.

Uma das prioridades ao nível da intervenção política é a garantia da disponibilidade efetiva dos seguros de crédito, seja ao nível das exportações seja ao nível do mercado interno, permitindo ter os níveis de apoio que outros países da UE já estabeleceram”

Com a reabertura da economia como tem evoluído este sector?

Temos seguido com atenção as várias fases de desconfinamento nas várias regiões do país. A reabertura da economia é naturalmente uma boa notícia para este sector, como é para todos os outros. Acreditamos que existem grandes desafios do lado da oferta e que com o apoio de todos conseguiremos regressar ao rumo positivo que estávamos a trilhar. Estamos na expectativa de ver como evolui a retoma do turismo e muito empenhados em explorar as novas oportunidades que se irão colocar ao nível dos mercados da exportação. A recuperação tem sido lenta, pois a economia ainda não se encontra totalmente aberta, mas estamos certos que a nossa indústria saberá enfrentar os desafios que se vão colocar nos próximos tempos. Queremos, no entanto, alertar para a importância de este setor ser visto como estratégico para o país e não venha a ser mais penalizado com medidas fiscais.

Que medidas adicionais de apoio defende a FIPA?

Todo este período de confinamento e encerramento de fronteiras mostrou que temos de ter uma visão estratégica da cadeia de abastecimento alimentar. Este setor tem de estar permanentemente no centro das prioridades políticas. Neste momento, uma das prioridades ao nível da intervenção política é a garantia da disponibilidade efetiva dos seguros de crédito, seja ao nível das exportações seja ao nível do mercado interno, permitindo ter os níveis de apoio que outros países da UE já estabeleceram.

Que impacto considera que esta pandemia possa vir a ter nas exportações nacionais, na medida em que é uma crise transversal a nível mundial e há ainda limitações nas fronteiras?

De acordo com os dados disponibilizados pelo INE, no final do mês de abril, as exportações da indústria alimentar e das bebidas para a União Europeia (UE) caíram 4,6% face ao período homólogo, o que nos preocupa bastante pois este é o nosso principal mercado. No entanto, por via dos mercados fora da UE, foi possível assistir a um crescimento global de 2,7% das nossas exportações. Esta é, de facto, uma crise transversal a nível mundial e motivou restrições inéditas nas fronteiras mundiais. Apesar do impacto significativo nas exportações nacionais, mantemos o nosso principal ativo que é a qualidade dos produtos nacionais, pelo que estamos certos que as empresas continuarão a procurar manter os mercados já conquistados e explorar novas oportunidades que vão certamente surgir.

Espera-se que no ano passado a indústria alimentar e das bebidas ultrapassasse os 17 mil milhões de euros de volume de negócios, uma subida face aos 16,9 mil milhões de 2018, bem como um crescimento das exportações. Como se comportou o ano? Quais os objetivos para 2020 e de que modo a atual situação fez rever essas metas?

Embora ainda não haja dados oficiais do INE, de acordo com as previsões da FIPA, a indústria agroalimentar terá atingido um volume de negócios de 17,4 mil milhões de euros tendo-se consolidado acima dos 5 mil milhões nas exportações. O objetivo traçado para 2020 estava muito focado no crescimento das exportações. Tendo havido um crescimento marginal das mesmas apesar de toda a perturbação mundial, acreditamos que se não houver novo surto de grande dimensão podemos no final do ano aspirar, pelo menos, manter um nível próximo dos valores já alcançados no ano anterior.

O sector dá emprego direto a 115 mil pessoas. Que impacto esta pandemia poderá vir a ter ao nível do emprego? As empresas do sector recorreram ao lay-off simplificado?

Esperamos que a recuperação económica permita manter a viabilidade das nossas empresas bem como o nível de emprego. Estimamos que 50% das empresas do setor tenham recorrido ao lay-off simplificado.