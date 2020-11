Firmas da Miranda em Moçambique e Angola nos 50 maiores escritórios de advocacia em África

Agostinho Pereira de Miranda, sócio fundador da Miranda Law. (Bruno Lisita / Global Imagens) © Bruno Lisita / Global Imagens

Presente em uma dúzia de países do continente africano - Angola, Camarões, Cabo Verde, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Guiné-Bissau, Moçambique, República do Congo, São Tomé e Príncipe e Senegal - e com cerca de 190 advogados dedicados à prestação de serviços jurídicos nestas jurisdições, as firmas de Luanda e Maputo da Miranda Alliance foram distinguidas como das melhores a atuar naquele continente.

A Miranda Law, base da Miranda Alliance, recorde-se, foi fundada por Agostinho Pereira de Miranda (na foto) há mais de três décadas, tendo-se expandido e merecido já outras distinções relevantes, incluindo o prémio Lusophone Africa Law Firm of the Year no âmbito dos Chambes Africa Awards de 2018.

A Fátima Freitas Advogados e a Pimenta e Associados, com negócios em Angola e Moçambique, respetivamente, foram destacadas no ranking dos 50 maiores escritórios de advocacia em África, numa iniciativa desenvolvida pela Law.com International em parceria com a Africa Legal. "Neste ranking foram apenas individualmente considerados os escritórios da Miranda Alliance e não esta no seu todo, reconhecendo-se assim a natureza associativa da Miranda Alliance como organização que preserva e respeita a autonomia dos escritórios que integra", esclarece a sociedade de advogados.

"Estamos muito orgulhosos com a distinção feita aos nossos colegas dos escritórios de Angola e de Moçambique e à Miranda Alliance nesta pesquisa que pela primeira vez lista os 50 maiores escritórios de advogados em África", reagiu Diogo Xavier da Cunha, managing partner da Miranda, para quem este resultado demonstra "o crescimento do mercado dos serviços jurídicos em África e é mais uma demonstração do reconhecimento da Miranda Alliance e dos escritórios que a integram como players de referência no continente africano".

O ranking, que segue uma metodologia essencialmente baseada na dimensão (aferida pelo número de advogados) e distribuição geográfica dos escritórios das várias firmas, é liderado por firmas sul-africanas e internacionais com escritórios próprios ou integrados em diversos países africanos.