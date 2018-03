Fisco: 3300 empresas já pediram para não pagar IVA aduaneiro

Cerca de 3300 empresas importadoras já pediram para aderir ao novo regime do IVA aduaneiro, que as livrará deste encargo fiscal, indicou esta quinta-feira o Ministério das Finanças. Antes, as empresas tinham de pagar IVA e só mais tarde eram reembolsadas.

De acordo com a nota do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, “cerca de 3300 pedidos de adesão foram já apresentados junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para aplicação do regime de IVA aduaneiro”.

“Este regime de pagamento do IVA devido nas importações através da declaração periódica entrou hoje, 1 de março, em vigor, para todas as mercadorias importadas em Portugal.”

Antes deste modelo entrar em vigor o que acontecia era que as empresas importadores tinham de pagar logo IVA sobre essas compras (ou prestar uma garantia) e só mais tarde é que o imposto seria deduzido ou reembolsado. Isto causava constrangimentos de tesouraria a muitas empresas e custos de contexto elevados, reconhece hoje a AT.

Para aderirem ao também chamado IVA alfandegário, que incide sobre todos os produtos importados com origem de fora da União Europeia (UE), as empresas devem “fazer um pedido ao fisco 15 dias antes de quererem usufruir do novo regime”.

“Implementa-se assim um regime de simplificação e de redução de custos de contexto, aliviando a tesouraria das empresas importadoras, eliminando o desfasamento temporal entre a obrigação de entrega do imposto nos cofres do estado e o exercício do direito à dedução do mesmo imposto”, refere a nota do ministério.

O comunicado acrescenta ainda que “esta medida teve início a 1 de setembro de 2017, num período transitório, inicialmente limitado a determinadas matérias-primas, tendo cerca de 500 operadores aderido ao regime”.

A partir de hoje, o regime “é alargado a todas as importações, diminuindo significativamente os encargos financeiros para os operadores na importação, colocando Portugal a par de vários outros países europeus com regimes similares, e contribuindo para reforçar a competitividade das empresas e dos portos nacionais”.