Fisco apanha 110 oficinas com ação “Roda mecânica”

Não emissão de faturas, utilização de programas de faturação não certificados e irregularidades na emissão de documentos foram as falhas detetadas pela AT que, na semana passada, visitou mais de 4100 oficinas de reparação de veículos.

O operação, apelidada de “Roda mecânica”, decorreu de norte a sul do país e envolveu cerca de 320 inspetores da AT, além de elementos da GNR, PSP e ASAE.

Deste raide inspetivo resultou a instauração de cerca de 110 autos de notícia. Além das coimas e regularizações fiscais a que ficaram sujeitas, estas empresas serão, a partir de agora, alvo de um acompanhamento mais estreito por parte do fisco.

Para além disso a AT irá ainda realizar junto destas oficinas novos “procedimentos inspetivos”, dando especial atenção aquelas onde foram detetados risco de incumprimento mais fortes.

A “Roda Mecânica” vem juntar-se a outras ações que o fisco colocou no terreno neste último ano e que visam detetar, dissuadir e penalizar situações de incumprimento voluntário.

Recorde-se que as faturas das oficinas de reparação de carros e motos estão entre as que podem ser usadas para reduzir o IRS, já que é possível abater ao imposto sobre o rendimento 15% do IVA suportado.