Fisco. Brexit vai trazer mais estrangeiros para Portugal

O regime fiscal que Portugal oferece aos estrangeiros residentes no país está a ganhar novo fôlego à boleia do brexit. Consultores e advogados registam crescente interesse pelo regime do residente não habitual e antecipam que muitos dos que equacionam deixar o Reino Unido nos próximos tempos se mudem para cá.

Recentemente, a CMS Rui Pena & Arnaut promoveu uma tax conference em Londres em que marcaram presença responsáveis dos maiores fundos de investimento do mundo. O foco foi o impacto que a saída do Reino Unido da UE vai ter na vida das empresas e no património individual. O interesse dos presentes sobre o RNH foi visível. “Temos tido muitos pedidos de informação e é expectável que nos próximos meses comecem a chegar a Portugal pedidos de adesão ao regime”, sublinha Nuno Figueirôa Santos, da equipa fiscal desta sociedade de advogados.

Além das vantagens que podem ver neste regime fiscal, este interesse é ainda impulsionado pelo facto de estar a terminar o prazo da primeira vaga dos que beneficiaram de um regime idêntico no Reino Unido. Ou seja, não são apenas britânicos que olham para Portugal mas pessoas de outras nacionalidades que agora residem no Reino Unido.

Nuno Santos acentua ainda que o brexit poderá também ter impacto ao nível dos vistos gold. É que neste momento, quando ainda decorrem as negociações, não há certeza de que os britânicos que decidam mudar-se para um país da UE não venham a necessitar de uma autorização de residência. Se assim for, as soluções de investimento contempladas pelos vistos dourados terão também de ser consideradas. O regime do RNH permite aos reformados estrangeiros ficar isentos de IRS e contempla uma taxa de 20% para os rendimentos de trabalho. Juros e dividendos estão isentos.