Fisco contra ataca IVA dos ginásios

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) prepara-se para voltar à carga na questão da isenção de IVA nas consultas de nutricionismo nos ginásios.

Em fevereiro, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) emitiu uma decisão a determinar que as consultas de nutricionismo nos ginásios podem ter taxa zero de IVA, mas só se forem para fins terapêuticos.

Com base nesta decisão, os ginásio têm apenas que separar as atividades de nutricionismo das de desporto para efeitos de IVA.

Agora, segundo avança o Jornal de Negócios, a AT defende que os ginásios terão de comprovar que as consultas de nutricionismos prestadas prendem-se com fins terapêuticos para aceder à taxa zero de IVA.

Este braço de ferro do fisco, esta a preocupar os ginásios, que têm sofrido quebras significativas na atividade devido aos encerramentos decretados para conter a pandemia.

Segundo o presidente da Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal, os serviços que os ginásios prestam na área da nutrição "na maioria dos casos pesam 30% nas suas contas".

Para o responsável, "nada disto faz sentido porque é óbvio que todas as consultas têm fins terapêuticos, seja para perda de peso, seja por doença, seja para uma vida mais saudável e são prestadas por profissionais".