“Fisco está a reduzir conflitualidade com os contribuintes”

Na semana em que se soube que o Fisco vai devolver o Imposto Único de Circulação (IUC) indevidamente cobrado a quem comprou carros importados e matriculados pela primeira vez num país da União Europeia antes de julho de 2007, o presidente do CAAD revela o trabalho que o Centro de Arbitragem Administrativa tem desenvolvido e como os processos têm sido resolvidos.

O Estado acaba de perder os processos relativos ao IUC para carros importados. Como é que o CAAD interveio nestes casos?

O Fisco reconheceu ter errado na fórmula de cálculo do IUC de automóveis importados e que tinham sido matriculados pela primeira vez num país da União Europeia antes de julho de 2007. O caso que resultou nesta decisão, um Mini comprado na Alemanha em 2018, com primeira matrícula de 1996, entrou no CAAD a 13 de novembro e já foi arquivado sem necessidade de o julgar em tribunal. Em menos de um mês, a Autoridade Tributária (AT) reconheceu a razão da queixa apresentada pelo contribuinte. Esta possibilidade que a AT tem de, no prazo de 30 dias após ter conhecimento do pedido de arbitragem, dar razão aos contribuintes sem ter de litigar foi usada no ano passado em mais de uma centena de situações. A tendência para que um certo tipo de casos seja resolvido desta forma traduz a vontade do Estado de não alimentar litigância desnecessária. É um ótimo sinal dado ao sistema e a todos os contribuintes.

Acha mesmo que o Fisco está a reduzir a conflitualidade com os contribuintes?

Não é uma questão de opinião, são os números que o dizem. Em 2019, no que respeita a processos de impugnação fiscal, entraram nos tribunais do Estado menos de três mil processos, ou seja, menos 20% do que em 2018. Se recuarmos dez anos, atinge os 60%. É uma redução muito, muito significativa.

Mas se entraram mais processos na arbitragem tributária como é que se reduziu a conflitualidade?

É verdade que, no último ano, um em cada três contribuintes com impugnações de impostos de valor inferior a dez milhões de euros decidiu recorrer ao CAAD, num total superior a 950 processos. As nossas decisões são de reconhecida qualidade e transparência. São tomadas em quatro meses, o que é realmente importante para o país, porque ajuda a economia a andar mais depressa, e para os contribuintes, que esclarecem em tempo útil os seus problemas. Portanto, há menos novos processos, há menos conflitualidade, mas o CAAD recebe uma fatia maior dos casos novos. Infelizmente, o que ainda há muito nos tribunais do Estado são casos antigos – as chamadas pendências.

Como correu a transferência especial de pendências dos tribunais do Estado para o CAAD?

Em outubro de 2018, o governo aprovou um conjunto de medidas para tentar reduzir o elevado número de processos pendentes nos tribunais fiscais do Estado. Estamos a falar de um volume superior a 45 mil processos, dos quais 20 mil eram impugnações. A principal medida foi a criação de equipas especiais de juízes dedicadas a resolver os processos mais antigos, o que faz todo o sentido. Mas o plano incluiu outras medidas acessórias. Por exemplo, a revogação dos processos em litígio pelo Fisco e a possibilidade de os contribuintes poderem transitar processos entrados até dezembro de 2016 para o CAAD. Esta medida residual teve uma aplicação também residual – os contribuintes preferem esperar pelo efeito das equipas de recuperação de juízes na aceleração dos processos ou por eventuais revogações pelo Fisco. A transferência para o CAAD é aqui uma opção acessória, como se pode ver pelos números: no ano passado, foram transferidos 119 casos pendentes de decisão nos tribunais tributários do Estado.

Como é que se acumulou tantas pendências nos tribunais fiscais?

Não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o assunto, porque não conheço a realidade por dentro, mas penso que as sucessivas políticas públicas na área da Justiça ignoraram durante demasiado tempo especificidades e necessidades desta área. O exemplo da falta de assessores, cuja existência está prevista há dez anos para que auxiliem os juízes, ilustra bem este esquecimento crónico… que teve consequências. Por outro lado, a certa altura o legislador atribuiu demasiadas competências aos tribunais fiscais. Por exemplo, passaram a julgar também os conflitos relacionados com o não pagamento das portagens ou propinas da universidade. Temas importantes, mas que agravaram o engarrafamento processual. O grande investimento previsto para este ano para a saúde, um dia terá de acontecer na justiça. São áreas fundamentais para a nossa democracia. E a saúde da justiça fiscal também.

Mas então que explicação encontra para esta redução da agressividade jurídica do Fisco?

A resposta pede uma análise mais fina dos números, mas se há menos contribuintes a impugnar os atos de liquidação dos impostos é também porque a AT melhorou a qualidade da sua fundamentação – sabe o que quer e até onde pode ir. O Fisco está mais seletivo, mais maduro.

O exemplo do IUC parece demonstrar um maior número de processos não empresariais a entrar no CAAD. É assim?

O CAAD resolve litígios respeitantes ao funcionalismo público e à matéria fiscal. No ano em que completámos dez anos de vida, tivemos o maior nível de procura de sempre em ambas as áreas. Mais de mil funcionários públicos recorreram na área administrativa e 953 contribuintes na área fiscal. O retrato de quem recorre ao CAAD é muito variado. Há pessoas e empresas de todos os meios e origens. Concretamente na área fiscal as impugnações que recebemos envolvem a generalidade dos impostos: IRS, IRC, IVA, IMT, IMI, ISV e, claro, o IUC. Recebemos genericamente o que os tribunais do Estado recebem, embora com um limite máximo de dez milhões de euros por processo. Acima desse valor, não temos competência legal para decidir. Cerca de 60% dos processos que recebemos têm valor inferior a 60 mil euros.