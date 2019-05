Fisco lança megaoperação de controlo a casamentos

A Autoridade Tributária e Aduaneira vai lançar uma megaoperação de controlo ao negócio dos casamentos. A partir do próximo fim de semana, e até ao fim do verão, os inspetores andarão no terreno a fiscalizar empresas e pessoas singulares que se dedicam a atividades relacionadas com casamentos, caso das empresas de catering e de animação, fotógrafos e floristas, entre outros, mas, também, os negócios em torno dos festivais de verão.

A notícia é avançada pelo Jornal Económico que dá conta que o Fisco vai inspecionar a faturação de bilheteiras, mas, também os contratos e pagamentos aos artistas em cerca de 100 eventos.

“Numa das ordens de inspeção, a que o JE teve acesso, é solicitada a participação de várias centenas de inspetores tributários nas ações de fiscalização que serão realizados em horário extra-laboral com predominância aos sábados”, avança o jornal.