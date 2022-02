Fisco procura inspetores para ajudar contribuintes a "cumprir obrigações"

© Maria João Gala / Global Imagens

A Autoridade Tributária e Aduaneira vai recrutar "200 novos profissionais, a admitir em concurso externo", que podem ter - mas não é mandatório - vínculo à Administração Pública.

De acordo com as autoridades das Finanças, estão em causa 180 lugares para novos inspetores tributários e aduaneiros -- "140 com licenciatura ou grau académico superior nas áreas de Auditoria, Contabilidade, Economia, Finanças e Gestão e 40 com licenciatura ou grau académico superior na área do Direito", esclarece-se no anúncio.

"Nas próximas semanas terá igualmente início o recrutamento de 20 especialistas em informática (com licenciatura ou grau académico superior nessa área)".

A Autoridade Tributária e Aduaneira explica que a abertura de concurso de recrutamento está integrada no Plano Estratéggico 2020-2022, especificando os objetivos estratégicos de "promover o cumprimento voluntário das obrigações fiscais e aduaneiras, através do apoio aos contribuintes, da gestão do risco e do reforço ao combate à fraude e evasão". As autoridades afirmmam ainda vontade de "reforçar a confiança e a transparência no relacionamento com os cidadãos, bem como promover a inovação na organização e nos serviços prestados".

Na mensagem enviada pelas Finanças, esclarece-se ainda que "as candidaturas para Inspetor Tributário e Aduaneiro poderão ser apresentadas, no prazo de 15 dias úteis a contar da data da publicação do aviso de abertura na Bolsa de Emprego Público", através do preenchimento e submissão do formulário de candidatura que será disponibilizado a partir de amanhã (aqui).

O aviso de abertura do concurso hoje publicado em Diário da República.