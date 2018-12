Fisco só consegue cobrar 4,7% da dívida coerciva

A dívida fiscal e de outro tipo sob a tutela da Autoridade Tributária em fase de cobrança coerciva ascendeu a mais de 22,1 mil milhões de euros em 2017, mas o Fisco apenas conseguiu cobrar 4,7% deste valor, cerca de mil milhões de euros, indica o Tribunal de Contas (TdC) no Parecer sobre a Conta Geral do Estado (CGE) do ano passado, entregue esta quarta-feira ao Parlamento.

De acordo com o estudo, dessa mesma dívida total foram anulados outros mil milhões de euros (4,8% do total) e entraram em prescrição 583 milhões.

O Tribunal presidido por Vítor Caldeira revela ainda que, no final de 2017, o Estado continuava a ter 19,4 mil milhões de euros em dividas por cobrar, volume que equivale a 45% de todos os impostos cobrados no ano.

No entanto, o TdC mostra que “apenas 31,7%” desta dívida estava ativa, ou seja, era passível de ainda ser cobrada.

Segundo o Parecer, mais de dois terços da dívida fiscal por cobrar estava “suspensa” (46,9%). Cerca de 21,4% já era considerada “incobrável”.

A dívida diz-se suspensa “quando a execução fiscal fica suspensa em caso de pagamento em prestações, reclamação ou impugnação judicial”.

“Para o aumento da carteira suspensa, em 560 milhões de euros (6,5%) e a correspondente diminuição da carteira ativa, contribuiu, como referido, em 539 milhões de euros, a suspensão dos processos de contribuintes das áreas afetadas pelos incêndios de 15/10/2017”, explica o documento sobre a CGE.

Já a dívida incobrável “corresponde à declarada em falhas, o que sucede quando se demonstrar a falta de bens penhoráveis do executado, seus sucessores e responsáveis solidários ou subsidiários”, mas “os processos podem, no entanto, até à data de prescrição da dívida ser reativados caso se venham a detetar bens a penhorar”, explica o mesmo Tribunal.

Estes incobráveis aumentaram 29,7% (953 milhões de euros), atingindo 4.166 milhões de euros.

O Tribunal recorda ainda que “em geral, a data de prescrição de uma dívida ocorre oito anos após o ano em que se produziu o facto gerador da obrigação de imposto, ressalvadas as causas de suspensão e interrupção do prazo”.

À luz disto, o TdC conclui no parecer sobre a CGE que “na análise da composição da carteira e da sua evolução, destaca-se o IVA pois, à semelhança de anos anteriores, regista uma cobrança baixa (3,2% da respetiva dívida) enquanto as prescrições e anulações de dívidas deste imposto apresentam valores muito significativos (representando 47,5% da dívida prescrita e 27,4% das anulações)”.