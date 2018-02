Fisco vai ‘apertar o cerco’ a 758 contribuintes

Os contribuintes com maior capacidade financeira (entenda-se donos de património de valor considerável) vão ser vigiados de perto pelo Fisco. A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) destacou uma equipa de inspetores para monitorizar a atividade financeira daqueles que auferem rendimentos significativamente superiores à média (750 mil euros) ou com uma capacidade patrimonial acima dos cinco milhões de euros.

A notícia é avançada pelo jornal Público na edição desta terça-feira, onde é também avançada a informação que a equipa, criada inicialmente em 2016 e a que foi dada o nome de Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC), entra já este ano em funções sobre os particulares.

A UGC terá então de acompanhar os movimentos monetários de 539 singulares com rendimentos acima dos 750 mil euros e 215 cujo valor do património, mobiliário ou imobiliário, esteja acima dos cinco milhões. Existem ainda outros 42 contribuintes com relações jurídicas e económicas com grandes empresas e que, por isso, serão também vigiados pelo Fisco. O universo de pessoas perfaz 758, uma vez que algumas delas preenchem mais do que um dos requisitos.

Esta equipa, criada há dois anos, esteve até agora responsável apenas pelo acompanhamento das maiores empresas a operar no país (que pagam mais de 20 milhões em impostos ou com volumes de negócios superior a 200 milhões de euros), pelo que agora a sua atividade se estende aos particulares financeiramente mais poderosos do país.