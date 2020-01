Fisco dá prémios a quem usa plataformas digitais

A Autoridade Tributária é um dos 23 parceiros do MUDA – Movimento pela Utilização Digital Ativa. Até 30 de abril há vales de compras, estadias em hotéis e um carro para sortear.

O Fisco vai dar prémios aos contribuintes que fidelizarem os seus contactos no portal das Finanças. A Autoridade Tributária é um dos 23 parceiros do MUDA – Movimento pela Utilização Digital Ativa, que pretende “promover a participação dos portugueses no espaço digital”, ajudando-os a tirar partido dos “benefícios associados aos serviços digitais”. Há prémios diários e mensais, que são essencialmente vales de compras, incluindo de combustíveis, bilhetes para cinema ou estadias em hotéis. Mas há, também, um prémio final, um automóvel.

A notícia, avançada na edição de hoje do Correio da Manhã, foi confirmada pelo Dinheiro Vivo junto do Ministério das Finanças que dá conta que o concurso, designado de ‘Mudar é Ganhar’, teve início a 22 de janeiro e prolonga-se até 30 de abril, sendo que o “serviço escolhido pela Autoridade Tributária para participar foi a fiabilização do e-mail no Portal das Finanças por parte dos contribuintes”. O Ministério destaca, ainda, que a Autoridade Tributária “disponibiliza uma página no Portal das Finanças > Apoio ao Contribuinte, com informação sobre o concurso”.

Mas o Fisco não é a única entidade estatal envolvida. A Agência para a Modernização Administrativa partipa, também, com os serviços Chave Móvel Digital, ePortugal e ID Gov. São, ainda, parceiros desta iniciativa a Advance Care, o grupo Auchan, o Crédito Agrícola, a CUF ou a EDP. O concurso pretende “incentivar à adesão a serviços digitais” das entidades aderentes, em que se incluem, ainda, empresas como El Corte Inglès, Endesa, Fidelidade, FNAC, Galp e Hospital da Luz, além do MBWay, Meo, NOS ou Ok!Teleseguros. O Sapo, a Sport TV, a Vila Galé e a Vodafone são os restantes participantes.

A adesão aos serviços digitais de cada uma destas entidades vai valer-lhe um código de participação que lhe dará acesso a prémios imediatos – são 48 prémios por dia até 30 de abril -, como os vales de compras no El Corte Inglés, na FNAC ou na Galp, todos no valor de 15 euros, e bilhetes duplos para os cinemas da NOS. Há, ainda, vales de 30 dias para a edição digital do jornal Expresso.

Nos sorteios mensais, agendados para 20 de fevereiro, 20 de março e 20 de abril, serão oferecidos vales de compras no valor de 100 euros, estadias nos hotéis Vila Galé e seis meses de assinatura da Sport Tv. O prémio final será um automóvel Volkswagen T-Cross 1.0 TSI.

Para saber mais sobre os prémios e a forma de se habilitar consulte, aqui, o regulamento do concurso. Após a adesão ao serviço digital, o cliente receberá um código de participação, através do e-mail, do número de telemóvel de contacto ou de outro meio definido no momento da adesão. E se já é cliente digital de alguma das empresas aderentes, receberá também os seus códigos, “mesmo que tenha sido em momento anterior ao do início do concurso”.