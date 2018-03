A nova aplicação móvel das Finanças para consultar e pagar impostos

Quer saber em que estado está o pagamento do reembolso do seu IRS? Não se lembra que este mês tem de pagar o Imposto Único Automóvel e uma vez avisado quer fazê-lo de imediato? Vai poder fazer tudo isto através da nova aplicação móvel que o fisco criou dirigida especificamente a pagamentos e consultas.

A aplicação pode ser descarregada na App Store ou na Google Play e uma vez instalada pode aceder-se à “Situação -fiscal” indicando o número de contribuinte e a senha de acesso que habitualmente é usada para aceder ao Portal das Finanças.

Cumpridos estes passos, o écran divide-se em quatro ‘pastas’ distintas: dados de identificação do contribuinte; Portal das Finanças; Pagamentos; e Reembolsos. Nesta última, o contribuinte é avisado dos reembolsos pagos ou por receber, sendo-lhe ainda fornecida uma lista de todos os que foram emitidos, pagos, cancelados ou reativados, assim como o respetivo montante.

Para que a leitura seja fácil, cada imposto tem uma tonalidade diferente de azul.

Nos pagamentos, há uma secção para os que estão a decorrer e outra para os que estão em falta (ou seja aqueles cujo prazo de pagamento já expirou e que se encontram em cobrança coerciva).

Em ambos os casos, é possível com esta aplicação receber informação necessária para efetuar o pagamento pelo multibanco, nomeadamente a referência e o valor em dívida. Além disso, há a possibilidade (a escolha caberá ao contribuinte) de efetuar o pagamento através do MB WAY (usando a app disponibilizada pela Sibs) ou ainda de gerar um QRCode, para utilização nos locais de pagamento presenciais que estejam equipados com um destes leitores.

O Portal das Finanças tem também novas soluções para o pagamento de impostos: acedendo à sua página pessoal vai poder ver uma lista dos pagamentos a decorrer e escolher, para cada um, a possibilidade de fazer o pagamento através do MB WAY.

Para tal deve carregar-se no botão ‘Pagar’ e digitar o número de telemóvel registado na aplicação do MB WAY no momento da adesão.