Fitch coloca Bank Millenium da Polónia em nível de 'lixo'

Balcão do banco Millennium BCP

O Bank Millenium - entidade bancária controlada pelo BCP - viu esta sexta-feira a agência financeira Fitch cortar o seu rating em dois níveis, de BBB para -BB.

Com esta descida na sua avaliação, o Bank Millenium está agora no nível designado por "lixo".

Segundo a Fitch, esta quebra justifica-se com a degradação do Tier 1 (CET1) (relação entre o capital principal do banco e ativos de risco) que passou, no primeiro semestre deste ano, de 12,1% para 15,6%, em termos homólogos.

De acordo com a Fitch, "espera-se uma nova erosão significativa do capital no 3T22 (terceiro trimestre deste ano), o que levará ao incumprimento do requisito combinado de reserva de capital e ao lançamento do plano de recuperação do banco".

A agência declara que a qualidade dos ativos do Millenium Bank deve deteriorar-se nos próximos meses, "uma vez que a desaceleração do crescimento económico e a redução da renda disponível levam a uma recuperação das taxas de incumprimento".

No entanto, a Fitch frisa que a perspetiva do banco é estável, o que reflete a "expectativa de que os rácios de capital do banco iniciem uma recuperação gradual a partir do 4T22 (quarto trimestre de 2022)". E declara que as posições de financiamento e liquidez permanecem fortes.

Já a 20 de julho, a agência Moody"s tinha também cortado o rating do Bank Millenium em dois níveis, baixando a notação de Baa1 para Baa3, o último patamar acima do "lixo".

No início do mês passado, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários comunicou que, no primeiro semestre deste ano, o banco polaco havia aprovisionado 98 milhões de euros adicionais, para antecipar algum risco legal proveniente de empréstimos em moeda estrangeira. Esta medida não foi, no entanto, suficiente, uma vez que a entidade bancária teve resultados negativos de 97 milhões de euros nos primeiros três meses de 2022.

(Notícia atualizada às 15h28)