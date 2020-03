Fitch espera recessão de 2,2% em Portugal em 2020, de 1,2% na Zona Euro

A consultora Fitch prevê um cenário de recessão de 2,2% para Portugal no final do corrente ano, uma perspetiva mais moderada que a avançada já por economistas portugueses, e que surgirá no contexto de uma recuperação global no final do ano, com o crescimento mundial previsto em 1,5%.

As perspetivas lançadas esta terça-feira pela Fitch implicam ainda assim cortes profundos face às previsões anteriores, e veem a Zona Euro terminar 2020 com uma recessão nos 1,2% (-0,2% na anterior previsão) e prejudicada na recuperação, sobretudo, pela quebras de rendimentos das famílias e do investimento após a dissipação da pandemia.

O cenário assenta no pressuposto de sucesso na contenção do novo coronavírus nos meses de maio e junho, e recorda a forte dependência do consumo privado nas principais economias europeias, esperando-se um choque acentuado na procura após o combate à pandemia.

Entre as principais economias mundiais, a China deverá terminar com o crescimento neste ano reduzido para menos de metade, em 2,6%, e os Estados Unidos já com uma quebra de 0,9%. Na Zona Euro, a Alemanha perderá 1% do produto, e a Espanha 2%, com a Itália a recuar 2,9% e a França 1,8%.

A Fitch antecipa após a contenção um choque à procura interna no grupo, em resultado das quarentenas impostas, cancelamento de eventos, e do distanciamento social necessário para limitar o vírus, que produzirá efeitos mais negativos no crescimento do que os da anterior crise não obstante os apoios orçamentais anunciados pelos vários governos do Euro, como subsídios ao rendimento e adiamentos fiscais. As famílias, diz, deverão adiar compras de bens duradouros e de serviços – aquele que é já o primeiro sector de impacto na pandemia.

“Uma grave quebra do consumo privado em 2020 irá eliminar uma das principais fontes de resiliência que nos últimos anos permitiu que as despesas dos consumidores mitigassem parcialmente o investimento frouxo e a debilidade da procura externa”, avisam os analistas da empresa de ratings.

O grupo da moeda única será ainda afetado pela via comercial, com quebra na procura de países terceiros, sobretudo relevante para a Alemanha, mas com efeitos no conjunto dos países que apresentam algum nível de dependência da China nas exportações.

Relativamente às respostas que os decisores europeus estão a encontrar para crise, a Fitch considera insuficientes os volumes de liquidez garantidos pela Comissão Europeia. Ao mesmo tempo, antecipa dificuldades num acordo para emissão de dívida mutualizada do bloco, acreditando antes que a opção será deixar o Mecanismo de Estabilidade Europeu atuar como fundo de resgate em suporte às iniciativas nacionais – embora com a lentidão exigida nos procedimentos, dependente de memorandos, a prejudicar uma reação rápida.

Em todo o caso, as medidas para garantir liquidez às empresas não serão suficientes para impedir insolvências no período de recuperação, quando as empresas forem chamadas a amortizar créditos, prevê a Fitch.

Quanto à atuação do Banco Central Europeu, os analistas da Fitch acreditam que este irá seguir a via do novo programa de compra de ativos de emergência, agora aberto à dívida grega e dívida de curto prazo das empresas.

Porém, defendem, poderá ser necessário fazer ainda mais na instituição dirigida por Christine Lagarde, o que poderá passar por retirar os limites que impedem a instituição de deter mais de um terço da dívida de cada país, flexibilizar mais as garantias aceites contra financiamento, e haver uma ação coordenada para melhor o acesso dos bancos europeus ao dólar.

Em todo o caso, as perspetivas de cumprimento das metas de política monetária surgem atiradas para o futuro em mais de cinco anos. Para a Fitch, a inflação não vai estar rente (mas abaixo) aos 2% procurados pelo Banco Central Europeu até 2025.

Atualizado com mais informação às 13h47