Fitch mantém rating e perspetiva para Portugal

A Fitch manteve o rating de Portugal em BBB (dois níveis acima de lixo) e com perspetiva estável, o que indica que a agência não conta fazer alterações na classificação no médio prazo. Esta entidade tinha subido a notação de Portugal em dezembro do ano passado em dois níveis, retirando a classificação de um nível visto como lixo pelos mercados.

Na avaliação desta sexta-feira, a Fitch diz que o rating de Portugal reflete o equilíbrio entre fatores positivos (como o enquadramento institucional e “a melhoria dos indicadores macroeconómicos e orçamentais”), e outros indicadores de maior risco “a dívida pública e externa muito elevadas e a vulnerabilidade no setor financeiro”.

Os analistas da agência destacaram pela positiva os dados da economia e a trajetória de descida do rácio de dívida, fatores essenciais para que a Fitch tivesse tirado a notação de lixo. E consideram que “os recentes desenvolvimentos macroeconómicos e orçamentais apoiaram a avaliação de que a trajetória da dívida está numa tendência firme de descida e a queda do rácio de dívida pública irá continuar no médio prazo”. Este é um dos principais indicadores seguidos pelas agências na hora de decidir sobre o rating.

A Fitch salienta que Portugal dispõe de “condições financeiras favoráveis”. Mas refere que os “riscos aumentaram mais recentemente”. Ainda assim, a agência destaca pela positiva “a estratégia prudente de gestão da dívida, incluindo as elevadas reservas de liquidez”.

O que pode fazer subir o rating

A perspetiva estável indicia que face à informação de que dispõe atualmente, a Fitch não antevê mudanças na classificação de Portugal. Mas deixou as condições que são necessárias para continuar a subir o rating.

Os analistas da agência precisam de ter um histórico maior de “descida substancial do rácio de dívida bruta”; “provas de um potencial de crescimento significativamente mais forte no médio prazo, excedendo os 2% sem comprometer o necessário ajustamento externo” e a “continuação do forte crescimento das exportações”.

Entre as agências de rating consideradas pelo BCE, a Fitch é, a par da canadiana DBRS, a que tem a classificação mais alta para Portugal: dois níveis acima de lixo. A Standard & Poor’s avalia a dívida portuguesa em BBB- (um nível acima de lixo). A Moody’s é a única que continua a manter Portugal em grau especulativo, a um nível de sair de lixo. Mas tem a perspetiva positiva, o que sinaliza que poderá melhorar a nota no médio prazo.

Atualizada às 21:24 com mais informação