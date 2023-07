Fitch sobe 'rating' da dívida senior não garantida do Montepio

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Julho, 2023 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

A agência de notação financeira subiu o "rating" da dívida sénior não garantida do Banco Montepio de "B-" para "B+" e manteve a perspetiva positiva, disse o banco em comunicado.

Segundo o banco, esta é "a terceira subida consecutiva deste "rating" nos últimos doze meses".

O Montepio diz que, segundo a Fitch, a melhoria do "rating" se deve às medidas de gestão implementadas pelo Banco Montepio que levaram à diminuição de risco do balanço do banco, sobretudo a redução crédito malparado com melhoria do seu capital.

Foram também revistos em alta outros 'ratings', como o de longo prazo dos depósitos (B+ para BB-).

O banco diz ainda que a agência de notação financeira mantém a perspetiva positiva pelo que "são expectáveis novas subidas de "rating"".

O Banco Montepio teve lucros de 35,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, mais do triplo face aos 11,4 milhões de euros do mesmo período de 2022.