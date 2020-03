Fitness Hut fecha ginásios

O Fitness Hut decidiu encerrar todos os ginásios a partir de hoje, até nova informação, em linha com as medidas extraordinárias de contenção e mitigação do novo coronavirus e para segurança dos clientes.

“Durante este período, a sua adesão estará suspensa e, consequentemente, não será debitado nenhum valor”, refere a cadeia de ginásios em comunicado publicado no seu site.

O Fitness Hut refere que, para os débitos diretos previstos para sexta-feira ou para segunda-feira, o “valor será creditado na próxima cobrança, após a reabertura do clube”.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 169, mais 57 do que os contabilizados na sexta-feira, e os casos suspeitos são agora 1704.

A doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na quarta-feira.

Em todo o mundo já foram infetadas mais de 143 000 pessoas e morreram mais de 5500.

Em Portugal, o Governo decretou na quinta-feira o estado de alerta, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.