FLAD doa 350 mil euros ao Banco Alimentar, um terço para os Açores

“Há muitas pessoas a viver uma situação difícil e a precisar de apoio, e acreditamos que, enquanto fundação portuguesa, a FLAD deve estar atenta e agir no âmbito da nossa responsabilidade social.” Foi esta a justificação para a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) avançar com um donativo de 350 mil euros à Rede de Emergência Alimentar do Banco Alimentar Contra a Fome.

Do total, 100 mil euros serão atribuídos especificamente aos Bancos Alimentares dos Açores, região com a qual a FLAD tem uma relação muito próxima, conforme explicou a presidente da fundação, Rita Faden. “Quisemos associar-nos a uma instituição com a estrutura já montada e capacidade para agir rapidamente no terreno.”

O objetivo da iniciativa é apoiar a população mais vulnerável que perdeu rendimentos e viu o apoio prestado pelas instituições de solidariedade social severamente limitado devido à pandemia Covid-19. “O apoio da FLAD, tão relevante pela dimensão e celeridade, permitirá garantir a muitas famílias que ficaram sem recursos ou apoios a alimentação de que necessitam”, garante Isabel Jonet. Agradecendo em nome das famílias que terão assim um “apoio indispensável”, a presidente do Banco Alimentar sublinha que “a mobilização de toda a sociedade neste momento tão difícil reveste-se de importância acrescida e contribui para a coesão social”.

A parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome é um primeiro passo da intervenção social da FLAD, que está neste momento a analisar outras iniciativas em que possa apoiar quem mais precisa, explica a fundação.