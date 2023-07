FMI apoia Lagarde. Impulso dos salários na inflação quase triplicou nos últimos 12 meses

European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde addresses a press conference on the eurozone's monetary policy in Frankfurt am Main, western Germany on May 4, 2023. (Photo by ANDRE PAIN / AFP) © AFP

O mês de junho foi marcado por um aumento muito pronunciado no tom agressivo do Banco Central Europeu (BCE) em relação à inflação, refletido, nomeadamente, num discurso mais dirigido aos trabalhadores (devido à ameaça que o BCE vê em eventuais excessos na atualização de salários daqui em diante) e às empresas (algumas aproveitaram a inflação para impulsionar os lucros e podem estar tentadas em continuar nesse caminho, e Frankfurt também não está confortável com isso).

Entretanto, o Fundo Monetário Internacional (FMI) veio dar uma força adicional e um reforço técnico aos argumentos da presidente do BCE, Christine Lagarde.

Num estudo publicado a 26 de junho, logo no primeiro dia do Fórum BCE, em Sintra, onde Lagarde apertou ainda mais no discurso que visa os aumentos de salários e a criação de emprego (como fatores que podem vir a justificar uma política das taxas de juro ainda mais severa), o FMI como que confirma as inquietações da líder do BCE, legitimando, dessa forma, a subida de tom contra a inflação.

Segundo o novo estudo assinado por três economistas do FMI (Niels-Jakob Hansen, Frederik Toscani e Jing Zhou), o contributo do aumento dos lucros para a inflação continua a dominar (primeiro trimestre de 2023), explicando 3,6 pontos percentuais do aumento homólogo registado nos preços (cerca de 7%). Este impulso dado pelo avanço nas margens de lucro duplicou face ao primeiro trimestre de 2022. É muito significativo, mas parece ter chegado a um ponto de inversão na tendência.

Já os salários, que no começo de 2022 alimentaram apenas 0,8 pontos percentuais da inflação total (mais de 4% nessa altura), impulsionam agora a subida dos preços em mais de 2,2 pontos percentuais (como referido, a inflação fixou-se em 7%). Ou seja, o FMI chega à conclusão de que o contributo dos salários para a inflação quase triplicou neste ano em análise.

Há um debate económico e científico sobre esta relação causa-efeito. Muitos economistas consideram que é a inflação em si que leva à subida dos salários (e não o contrário) já que os trabalhadores tentam a defender as suas condições de vida e de rendimento, exigindo aumentos salariais que compensem a perda de poder de compra que a inflação inflige nos orçamentos familiares, sobretudo às famílias mais pobres.

Lagarde, do BCE, aceita que isto acontece (diz mesmo que aconteceu, na primeira fase da inflação alta, em que o ritmo elevado dos preços empurrou os salários para cima), mas agora a presidente do banco central diz que a zona euro acaba de entrar na chamada "segunda fase" da crise inflacionista. E é aqui, defende, que os salários podem passar a ser uma causa de inflação. Como os lucros excessivos, aliás.

Não é só o BCE que se está a virar para os salários e pede aos trabalhadores que façam a sua parte e sejam mais realistas nas suas "expectativas". Também os outros grandes bancos centrais do mundo, como Reserva Federal dos EUA e Banco de Inglaterra, acompanham Frankfurt nesse "combate".

Os peritos do FMI dão uma força a Lagarde. A primeira conclusão é que, na primeira fase da inflação alta, "o aumento dos lucros das empresas foi responsável por quase metade do aumento da inflação na Europa nos últimos dois anos, tendo as empresas aumentado os preços praticados acima da subida muito forte dos custos com a importação de energia".

Mas há a tal nova fonte de pressão. Segundo os autores, "as perspetivas de inflação na Europa dependem agora de como é que os lucros das empresas vão absorver os aumentos salariais que os trabalhadores estão a exigir para recuperar o poder de compra perdido".

Segundo o FMI, "as empresas talvez tenham de aceitar uma parcela menor de lucros para que a inflação continue no rumo certo, de modo a atingir a meta de 2% em 2025, definida pelo BCE".

Lagarde está menos confiante que isso aconteça. Pelas suas palavras, o BCE vai ser posto à prova pela "persistência da inflação" e, garante, esta não será tolerada.

Ontem, em entrevista ao diário francês La Provence, sediado em Marselha, Lagarde deixou um aviso muito claro. Disse o que disse em Hanover, a 1 de junho último, em Frankfurt, a 15 de junho, em Sintra, a 27 de junho, mas de forma mais resumida e contundente.

"Um aumento simultâneo de margens de lucro e salários alimenta os riscos de inflação e nós não ficaremos de braços cruzados perante esses riscos", atirou.

"O recente período de inflação elevada não foi acompanhado por uma redução das margens de lucro das empresas, que até as aumentaram em alguns casos, especialmente quando a procura de bens e serviços ultrapassou a oferta", recordou Lagarde.

"Mas ao mesmo tempo, os salários também aumentaram mais do que o previsto" pelo que, defende a banqueira central, "no contexto atual, é importante saber se as empresas vão reduzir um pouco as suas margens para responder às expectativas de salários mais altos por parte dos seus trabalhadores, de forma a restaurar algum do poder de compra". "Isto é o que tem acontecido nos anteriores episódios de inflação elevada".

Mas hoje, nesta crise de inflação que começou por ser importada (via energia, alimentos e outras matérias-primas importantes), Lagarde parece ter menos certezas. Questiona-se "se vamos assistir a um duplo aumento - das margens e dos salários".

Segundo a autoridade monetária sediada em Frankfurt, ambos os rendimentos - salários e lucros - têm alimentado excessivamente a inflação, tornando-a "persistente", ficando assim bem mais difícil a redução do ritmo dos preços da zona euro.

Por isto, o BCE legitimou as suas entradas recentes em campo com mais dureza. Além de exortar os empresários a moderarem os seus preços, a reduzir as margens de lucro de modo a tentar incorporar aumentos salariais (que os trabalhadores vão tender a exigir), o sinal que vem de Frankfurt é que os próprios trabalhadores devem fazer a sua parte e refrear eventuais exigências de aumentos salariais excessivos porque estes alimentam "outras medidas de inflação" pelas quais o BCE também se guia.

"Os trabalhadores ficaram, até à data, a perder com o choque inflacionista, tendo sofrido grandes decréscimos dos salários reais, o que está a desencadear um processo sustentado de convergência em alta dos salários, com os trabalhadores a tentar recuperar perdas", disse Lagarde em Sintra.

Problema: "Isso está a fazer subir outras medidas da inflação subjacente que captam mais pressões internas sobre os preços - em particular medidas sensíveis aos salários".

A ex-chefe do FMI avisou logo que "como as negociações salariais em muitos países europeus são plurianuais e inertes, este processo desenrolar-se-á obviamente ao longo de vários anos", sendo que "as nossas projeções mais recentes indicam que os salários crescerão mais 14%, entre agora e o final de 2025, e que, em termos reais, recuperarão plenamente o nível anterior à pandemia".

Que é como quem diz: perante mais esta "pressão", "não ficaremos de braços cruzados", ou seja, os juros podem subir mais e/ou permanecer num patamar muito elevado durante mais tempo do que se diz hoje. Juro (taxas Euribor) que continuam a bater recordes e a fazer galopar a prestação dos créditos à habitação e outros.

A opinião dos economistas

"Enquanto a inflação de base se mantiver persistentemente elevada, o BCE continuará a aumentar as taxas de juro e não alterará a política restritiva até que a inflação subjacente [sem energia e alimentos] mostre sinais claros de que chegou a um ponto de viragem", refere Carsten Brzeski, economista-chefe do grupo ING Alemanha.

"Atualmente, esperamos que a inflação subjacente desça para menos de 4% no final deste ano ano e que diminua para 2,5% em meados de 2024", diz o mesmo economista. Portanto, em meados de 2024 ou um pouco antes, se este cenário se concretizar, o BCE pode começar a sinalizar uma orientação de política "menos restritiva".

Para já, este ano, é quase certo que "o BCE vai continuar a considerar que as pressões sobre os preços nos serviços se manterão elevadas durante o verão, dada a época de férias, e que só abrandarão gradualmente ao longo de 2024", acrescenta o gabinete de estudos do BPI.

"A presidente Lagarde recusou-se a falar de um nível objetivo para as taxas de juro, mas deixou claro que atingir uma taxa média anual de 2,3% na inflação subjacente em 2025 [nova previsão do BCE] implica que a inflação não está a ser reconduzida a um ritmo suficientemente rápido", diz a equipa do BPI.

"A política monetária do BCE deverá contribuir para uma redução da inflação na zona euro e em Portugal, mas apenas no limiar de 2024", antecipa João Borges de Assunção, coordenador do gabinete de estudos económicos (NECEP) da Universidade Católica Portuguesa.

Receita pública também insuflou

Como referido, muitas empresas ganharam, num primeiro momento, com a inflação, aproveitando para subirem preços mais além, o que reforçou muito os lucros de 2022 e do primeiro trimestre (como mostram FMI e BCE), mas os governos também beneficiaram.

Segundo um estudo publicado pelo Banco de Portugal, "a inflação aumenta as bases tributáveis" e em 2022, o banco central de Mário Centeno estima que "do aumento da receita fiscal e contributiva em 2022 (11.156 milhões de euros), cerca de 30% (3.212 milhões de euros) resultou da subida da inflação".

"A decomposição pelos principais impostos mostra que o maior impacto surge na receita do IVA. No IRS e nas contribuições sociais, o efeito é menor dado que a diferença na variação dos salários entre 2021 e 2022 é inferior à observada nos preços do consumidor. No caso do IRS, este efeito mitiga o impacto da progressividade do imposto", concluem Cláudia Braz e Sharmin Sazedj, as autoras do estudo.