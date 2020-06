FMI arrasa previsões do BCE. Zona euro colapsa mais de 10%

Passaram apenas 20 dias, mas a informação adicional reunida pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) faz com que a previsão de recessão para a zona euro seja muito pior do que a avançada pelo Banco Central Europeu (BCE) no início deste mês.

De acordo com a atualização feita pelo FMI ao seu outlook, a economia da moeda única deverá afundar 10,2% ou mais este ano. Há 20 dias, o BCE, que se mostrava já muito pessimista e alertou para cenários que podem vir a ser mais severos, apontou para uma recessão de 8,7%. Significativa em termos históricos, em todo o caso.

Segundo a economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, “cerca de 75% dos países do mundo estão agora a reabrir as suas economias ao mesmo tempo, mas a pandemia está a intensificar-se em muitas economias emergentes e em desenvolvimento” e “alguns países começaram a recuperar”.

Problema. “Na ausência de uma solução médica, a força da retoma é altamente incerta e o impacto nos setores de atividade e nos países será desigual”.

Europa atrás dos Estados Unidos e do Japão

Para já, mostra o FMI, a Europa aparece pior em 2020 do que muitas outras potências mundiais.

A economia da zona euro deve afundar os referidos 10,2% em 2020, mais do que a retração de 8% prevista para os Estados Unidos ou que os -5,8% previstos para o Japão.

Apesar de ter sido o território originário da doença covid-19, a China até deve conseguir crescer um pouco este ano, cerca de 1%, diz o Fundo. A economia da Índia deve cair apenas 4,5% e o Brasil deve recuar 9,1%.

A situação na Europa é sobretudo ditada pelas recessões muito duras em países como França, Itália e Espanha, que podem chegar a quase 13%, mostra o FMI. Estes três países sofreram das maiores revisões em baixa face ao outlook de abril.

Nesta atualização, o Fundo não revela novos cálculos que eventualmente tenha feito para a economia portuguesa. A última previsão do antigo credor, agora liderado por Kristalina Georgieva, data de abril e antecipa uma recessão de 8% este ano, em Portugal.

A economia mundial vai sofrer contração de pelo menos 4,9% em 2020, valor que também resulta de uma revisão em baixa significativa de 1,9 pontos percentuais face às previsões de há quase três meses.

O FMI refere que “a pandemia de covid-19 teve um impacto mais negativo na atividade no primeiro semestre de 2020 do que o previsto, e a recuperação projetada é mais gradual do que o previsto anteriormente”.

Em 2021, o crescimento global pode recuperar para 5,4%, mas em todo o caso “isso deixaria o PIB de 2021 cerca de 6,5 pontos percentuais abaixo do que se projetava antes da covid-19, em janeiro de 2020”.

Pobres mais pobres, 300 milhões de empregos desaparecem no segundo trimestre

“O impacto adverso nas famílias de baixos rendimentos é particularmente agudo, comprometendo o progresso significativo feito na redução da pobreza extrema desde os anos 90”, lamenta também a economista-chefe.

Quem trabalha em setores que requerem presença física dos trabalhadores ou aqueles que não podem recorrer a teletrabalho também estão a ser os mais fustigados com o desaparecimento das suas atividades por causa da quase paragem das economias, sobretudo as relacionadas com turismo, alojamento e viagens.

O impacto destruidor que afoga ainda mais os mais pobres vem sobretudo do desemprego. E o cenário traçado agora pelo FMI é assustador.

“O declínio acentuado na atividade vem com um impacto catastrófico no mercado de trabalho global”, diz o novo estudo do FMI.

Embora alguns países, sobretudo na Europa, estejam a conseguir conter a destruição de emprego com medidas direcionadas (como lay-off e recurso a trabalho a tempo parcial e a contratos temporários e precários), o FMI relembra que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) está a apontar para uma destruição de 130 milhões de postos de trabalho a tempo inteiro em todo o mundo, no primeiro trimestre, e em cima destes mais 300 milhões de empregos perdidos no segundo trimestre, que termina no final deste mês.

(atualizado às 15h15)