FMI arrasa previsões do BCE. Zona euro colapsa mais de 10%

Passaram apenas 20 dias, mas a informação adicional reunida pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) faz com que a previsão de recessão para a zona euro seja muito pior do que a avançada pelo Banco Central Europeu (BCE) no início deste mês.

De acordo com a atualização feita pelo FMI ao seu outlook, a economia da moeda única deverá afundar 10,2% ou mais este ano. Há 20 dias, o BCE, que se mostrava já muito pessimista e alertou para cenários que podem vir a ser mais severos, apontou para uma recessão de 8,7%. Significativa em termos históricos, em todo o caso.

Segundo a economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, “cerca de 75% dos países do mundo estão agora a reabrir as suas economias ao mesmo tempo, mas a pandemia está a intensificar-se em muitas economias emergentes e em desenvolvimento” e “alguns países começaram a recuperar”.

Problema. “Na ausência de uma solução médica, a força da retoma é altamente incerta e o impacto nos setores de atividade e nos países será desigual”.

Para já, mostra o FMI, a Europa aparece pior em 2020 do que muitas outras potências mundiais.

A economia da zona euro deve afundar os referidos 10,2% em 2020, mais do que a retração de 8% prevista para os Estados Unidos ou que os -5,8% previstos para o Japão.

Apesar de ter sido o território originário da doença covid-19, a China até deve conseguir crescer um pouco este ano, cerca de 1%, diz o Fundo. A economia da Índia deve cair apenas 4,5% e o Brasil deve recuar 9,1%.

A situação na Europa é sobretudo ditada pelas recessões muito duras em países como França, Itália e Espanha, que podem chegar a quase 13%, mostra o FMI.

(em atualização)