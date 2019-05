Americanos vão gastar mais 831 dólares por ano por causa da guerra EUA-China

Dados apresentados pela Reserva Federal de Nova Iorque, e citados pelo jornal Cinco Días, calculam que o encargo extra para os consumidores norte-americanos, por causa da guerra comercial entre os EUA e a China, vai ser de mais 831 dólares por família americana ao final de cada ano.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) também avisou esta quinta-feira que os mais prejudicados pela guerra comercial entre os EUA e a China vão ser os clientes finais. “Os consumidores dos EUA e da China são, sem dúvida, os perdedores desta tensão comercial”, alerta o FMI, citado pelo jornal El País.

Segundo o FMI, o impacto das taxas que os EUA estão a aplicar à importação de produtos vindos da China “já é evidente nos dados do comércio”, mas também diz que o impacto na economia global é “modesto”. Até agora, a taxa alfandegária imposta pelos EUA aos produtos chineses tem sido suportado pelos importadores, que viram as suas margens de negócio reduzidas, salienta o fundo. Mas com a alteração da taxa de 10% para 25% sobre os bens importados da China, a situação deverá refletir-se em maiores encargos para os consumidores.

Como consequência, as economias dos respetivos países podem crescer abaixo do esperado: as estimativas do FMI apontam para uma perda de 0,6% para os EUA e 1,5% para a China, caso o clima de confronto comercial se mantenha nos próximos meses. A balança comercial da China para os EUA já baixou 14% por causa da tensão que existe entre os dois países e o maior beneficiado tem sido o México, cuja balança comercial com os EUA melhorou 3%.

A situação também já levou à quebra das exportações dos EUA para a China, sobretudo na eletrónica de consumo, máquinas de fabrico e equipamentos para transporte agrícola.

* Artigo e título atualizados para refletirem os dados da Reserva Federal de Nova Iorque