FMI faz o seu maior resgate de sempre. Argentina recebe 42 mil milhões de euros

A Argentina vai fazer um novo programa de ajustamento e austeridade e receber um empréstimo de 50 mil milhões de dólares (cerca de 42 mil milhões de euros ao câmbio atual) durante três anos, naquele que será o maior crédito alguma vez concedido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) a um país, caso seja completamente utilizado pelo governo de Buenos Aires.

De acordo com uma nota enviada às redações na quinta-feira à noite, as autoridades da Argentina e a equipa técnica do FMI chegaram a acordo para assinar um contrato de empréstimo no valor de 35,379 mil milhões de SDR (a moeda sintética do FMI), o que equivale aos tais 42 mil milhões de euros.

Recorde-se que Portugal recebeu, no âmbito do programa de austeridade da troika, cerca de 78 mil milhões de euros, sendo um terço (26 mil milhões) procedente do FMI. Esse empréstimo do Fundo, bastante mais caro do que o financiamento europeu e o atual de mercado, está quase todo pago. Falta saldar apenas 4,6 mil milhões de euros.

No comunicado sobre a Argentina, o FMI diz que vai agora avaliar o “plano económico” dos argentinos para ver se está tudo em conformidade, sendo que o governo do Presidente Mauricio Macri já alertou que precisa urgentemente da primeira tranche do bolo dos 50 mil milhões de dólares, ainda que depois diga que quer usar o resto das verbas de forma “preventiva” ou “cautelar”.

A 20 de junho próximo, a nação sul-americana deverá receber uma primeira transferência no valor de 15 mil milhões de dólares.

No mês passado, a Argentina anunciou que queria um acordo financeiro com o FMI, depois de o país ter sido afetado por uma forte desvalorização da moeda e por perspetivas económicas preocupantes.

“No centro do plano económico do governo está um reequilíbrio da posição orçamental”, começou por dizer Christine Lagarde, a diretora-geral do Fundo, num primeiro comentário.

“Apoiamos plenamente esta prioridade e saudamos a intenção das autoridades de acelerar o ritmo de redução do défice do governo federal, restaurando o saldo primário até 2020. Esta medida acabará por reduzir as necessidades de financiamento do governo, colocará a dívida pública numa trajetória descendente e como o Presidente Macri declarou aliviará um fardo das costas da Argentina”, acrescentou Lagarde.

O défice público argentino é estimado pelo FMI como sendo superior a 6% do PIB e a dívida pública está atualmente na casa dos 52% do PIB (dados referentes a 2017). Problema: a taxa de juro nominal global cobrada ao País está na casa dos 30% (em 2017 subiu até quase 28%, segundo o Fundo).

A ideia é reduzir o défice orçamental de 2019 para 1,3% do PIB e 0% no em 2020.

A inflação ronda os 20% e o desemprego afeta 8% da população ativa. A taxa de juro diretora do banco central é de 40%.

A chefe do FMI disse ainda que “também apoiamos de forma veemente a duplicação dos esforços para reduzir a inflação, que sabemos corrói a base da prosperidade económica na Argentina e pesa diretamente sobre os mais vulneráveis ​​da sociedade”.

Outro ponto do programa de resgate é tentar “assegurar a independência legal e a autonomia operacional do banco central e de pôr fim imediatamente ao financiamento do défice federalpor parte do banco central”

O FMI também quer “implementar medidas que ofereçam oportunidades e apoio aos que vivem na pobreza e aos menos favorecidos da sociedade argentina”.

Palavras de conforto do FMI, que é uma instituição com má reputação no país sul-americano pois no passado alguns dos seus programas de ajustamento e resgate não deram grande resultado, levando à implosão económica do país.

Um dos momentos mais violentos da História recente da Argentina acontece em dezembro de 2001, quando aconteceu o “corralito”, uma corrida em massa aos bancos, que paralisou totalmente o país, mergulhando a economia numa crise gravíssima que demorou anos a resolver.

Na altura, o FMI foi apontado como um dos principais culpados pela situação uma vez que as suas políticas de suporte a um peso argentino forte acabaram por arrasar a capacidade exportadora e competitiva da economia, por exemplo.

O primeiro empréstimo do FMI à argentina foi em 1957 e serviu de apoio um governo militar.