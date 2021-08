FMI corta ajuda financeira ao Afeganistão

Ashraf Ghani, Presidente do Afeganistão, em maio de 2021. © EPA/HEDAYATULLAH AMID

O Fundo Monetário Internacional (FMI) decidiu cortar o acesso do Afeganistão às linhas de apoio financeiro (empréstimos, por exemplo) da instituição sediada em Washington. É uma reação à tomada de poder por parte dos Taliban, que aconteceu no último fim de semana, para grande surpresa de muitos na comunidade internacional, inclusive entre as forças Taliban.

Um porta-voz do FMI informou esta quarta-feira ao final do dia que "como sempre acontece, o FMI é guiado pelas opiniões da comunidade internacional. Atualmente, há uma falta de clareza no seio da comunidade internacional em relação ao reconhecimento de um governo no Afeganistão, como consequência, o País não pode aceder às linhas de direitos especiais de saque [SDR, linhas de crédito] ou outros recursos do FMI".

O FMI é um dos grandes credores do Afeganistão. O País deve ao Fundo o equivalente a 464 milhões de euros (quase 383 milhões SDR, a moeda compósita do FMI). De acordo com as regras do FMI, o Afeganistão ainda poderia pedir mais 45 milhões de euros, o valor que falta para completar a quota do país nos direitos de saque atribuídos pela instituição monetária.

O Afeganistão é membro do FMI desde 1955 e até hoje acedeu a 11 linhas de assistência financeira do Fundo.

A última avaliação à economia afegã aconteceu em dezembro de 2019. Para este ano, o FMI previa que o PIB afegão crescesse 4% em termos reais, com uma inflação na ordem dos 5,1%.

O Afeganistão tinha cerca de 33 milhões de habitantes até começarem os grandes êxodos, no início deste ano.

Segundo várias organizações não-governamentais (ONG), desde janeiro de 2021, terão fugido do país mais de meio milhão de pessoas devido à escalada de violência entre os Taliban, grupos islâmicos terroristas e o governo liderado por Ashraf Ghani, apoiado pelos Estados Unidos.

Ghani entretanto fugiu do Afeganistão e dos Taliban com a família para o Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.