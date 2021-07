FMI diz que foi "apanhado de surpresa" pelos novos confinamentos na Europa

Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI © Brendan Smialowski / AFP

A imposição de "novos confinamentos" por causa de uma nova vaga da pandemia em vários países europeus, como é o caso de Portugal, aliás, apanhou o Fundo Monetário Internacional (FMI) de "surpresa" e terá limitado revisões em alta mais generosas do crescimento de várias economias. Há três meses, o tom do FMI era mais confiante do que na atualização de previsões divulgada esta terça-feira.

De acordo com o outlook intercalar (que não traz dados renovados sobre Portugal, apenas para uma seleção de economias de maior dimensão de várias partes do mundo), Espanha, que é o maior parceiro económico de Portugal sofreu um corte na previsão de crescimento deste ano (face ao outlook anterior, de abril) de cerca de duas décimas, devendo crescer, ainda assim, 6,2%.

As duas maiores economias da União Europeia, Alemanha e França, ficam na mesma, com projeções de crescimento de 3,6% e 5,8%, respetivamente. Itália recebe uma boa promoção, devendo crescer mais 0,7 pontos percentuais, isto é, 4,9%.

Mas o tom do FMI é mais sombrio porque pairam muitas dúvidas sobre a luta contra a pandemia e a forma como as economias estão a responder.

"As perspetivas económicas divergiram ainda mais entre os países desde a previsão de abril de 2021 do World Economic Outlook (WEO)", começa por dizer o FMI.

"O acesso às vacinas emergiu como a principal linha divisória, levando a recuperação global a dividir-se em dois blocos: de um lado os que podem esperar uma maior normalização da atividade ainda este ano (quase todas as economias avançadas), do outro, os países que ainda enfrentarão ressurgimento de infeções e aumentos da mortalidade por covid-19", acrescenta o Fundo.

E fica o aviso. "A recuperação, no entanto, não está garantida mesmo nos países onde as infeções são atualmente muito baixas, caso o vírus continue a circular noutros lugares." É o caso dos países pobres. Neste novo panorama (outlook) económico, o FMI insiste muito no agravamento do fosso das desigualdades nesta tentativa de curar a pandemia.

Os ricos estão a ir mais ou menos bem, apesar das novas vagas, mas como estão a progredir na vacinação isso acaba por ser uma luz ao fundo do túnel. O mesmo não se pode dizer dos países mais pobres.

A projeção de crescimento da economia global ficou na mesma face a abril, nos 6% em 2021. Mas isto encerra uma realidade dual. "As perspetivas para os mercados emergentes e economias em desenvolvimento foram reduzidas para 2021, especialmente no caso dos países emergentes da Ásia", diz o FMI.

Face a abril, mesmo com as previsões de Alemanha e França inalteradas, o crescimento zona euro melhora duas décimas, para 4,6% este ano. A maior economia do mundo, os Estados Unidos, maior ficará. O FMI reviu o seu crescimento em forte alta (mais seis décimas) pelo que a expansão dos norte-americanos pode chegar mesmo a uns expressivos 7% em 2021.

A China levou um corte de três décimas na previsão deste ano (que agora rondará 8,1% de crescimento em 2021). A Índia, outro gigante global, sofre um tombo de 3 pontos percentuais na previsão de 2021, devendo crescer cerca de 9,5%.

(atualizado 14h45)