FMI. "Vai ser vital" os governos terem planos credíveis para sanear as contas públicas

Os apoios públicos às economias para combater os efeitos da pandemia têm de "continuar disponíveis" nos próximos para garantir que há retoma e que esta seja sustentável, durável, amiga do ambiente e justa, mas entretanto os governos devem começar a pensar seriamente em planos "plurianuais credíveis" para sanear as contas públicas no médio prazo e reduzir a dívida.

O aviso é do Fundo Monetário Internacional (FMI), num artigo assinado por Vítor Gaspar, Raphael Lam, Paolo Mauro e Mehdi Raissi.

Gaspar, ex-ministro das Finanças do tempo da troika, é o diretor do departamento de assuntos orçamentais do FMI, e os outros co-autores fazem parte da sua equipa em Washington.

Em conferência de imprensa, Vítor Gaspar avisou que "devemos fazer tudo o que for possível para combater a pandemia covid-19, mas devemos guardar os recibos".

Isto é, os governos devem gastar agora, no curto prazo, mas terão de prestar contas mais à frente quando este pandemónio acabar.

Gaspar disse que para já é tempo de pensar "no crescimento e na competitividade da economia", mas "é importante que os recursos sejam bem gastos". "É preciso encontrar o equilíbrio certo", sobretudo nos países muito endividados. Não falou em Portugal em concreto, mas é o caso.

Portugal é um dos países mais endividados do mundo desenvolvido e o terceiro mais endividado da zona euro. O FMI calcula que o fardo da dívida pública portuguesa possa ser já superior a 137% do produto interno bruto (PIB).

De acordo com o artigo, inserido na publicação do Monitor Orçamental (edição intercalar), divulgado esta quinta-feira, "os decisores de política terão que encontrar um equilíbrio entre dar mais apoio de curto prazo para garantir uma retoma sólida e manter a dívida num nível que seja gerível a longo prazo".

"O desenvolvimento de planos plurianuais credíveis para receitas e despesas (incluindo como fortalecer as posições orçamentais a médio prazo) será vital, especialmente nos países onde a dívida é elevada e o financiamento apertado", acrescentam os quatro economistas.

