FMI. Europeus foram além da lei nos confinamentos porque a pandemia foi muito mais grave

(FILES) In this file photo taken on October 08, 2019 International Monetary Fund (IMF) Managing Director Kristalina Georgieva delivers her curtain raiser speech previewing the key issues to be addressed in the Annual Meetings in Washington, DC. - IMF chief Kristalina Georgieva on February 5, 2021 endorsed US President Joe Biden's proposed $1.9 trillion economic stimulus plan to deal with the pain caused by the Covid-19 pandemic. "The US does have fiscal space to take additional relief and support measures," she told reporters. (Photo by NICHOLAS KAMM / AFP) © AFP

A população europeia foi bastante além (na prática) do que era exigido por lei em termos de confinamentos, isto quando se compara com a realidade dos Estados Unidos. Isso teve, obviamente, um efeito bastante mais destrutivo na economia europeia do que na norte-americana, refere o Fundo Monetário Internacional (FMI), num estudo ontem divulgado.

Recorde-se que nas mais recentes previsões do FMI (outlook feito no início deste mês), a zona euro levou um corte na projeção de retoma para este ano de oito décimas percentuais, um dos maiores. Agora, a área da moeda única deve crescer 4,4%.

Já os Estados Unidos foram promovidos de forma significativa, sendo de novo vistos como o grande motor da economia mundial. O FMI subiu a previsão para os EUA uns impressionantes 3,3 pontos percentuais e agora aquela que é referida como sendo a maior economia do mundo pode vir a crescer 6,4%. Acima do ritmo global, aliás (6%).

Ontem, um trabalho elaborado por três economistas do departamento europeu do FMI observa que "a covid-19 não poupou nenhum país, mas as perdas económicas associadas à pandemia foram, em média, significativamente maiores na Europa do que nos Estados Unidos, especialmente na primavera de 2020".

"O que explica essas diferenças: as políticas macroeconómicas ou o vírus?", questiona o departamento dirigido por Alfred Kammer.

Segundo a instituição sediada em Washington "parece improvável que as diferenças nas políticas macroeconómicas expliquem o desvio negativo na atividade em relação aos Estados Unidos até ao momento".

Para os economistas do antigo credor de Portugal, parece sim, "que os confinamentos voluntários 'de facto' [na prática] mais rígidos na Europa, e que foram além do que pode ser atribuído às medidas de confinamento 'de jure' [definidas por lei] e que estas explicam a maior parte da quebra relativa de atividade".

Esta sobrerreação das pessoas na Europa ao confinamento formal e legal tem uma razão de ser. Segundo o FMI, isto reflete amplamente o facto de a pandemia ter sido (e de continuar a ser) "mais grave" na Europa do que nos EUA. O rácio de hospitalizações e de mortos por um determinado número de novos casos "foram maiores" a nível europeu, aponta o FMI.

Este fenómeno -- relacionado com o medo do vírus e a situação de quase calamidade que atingiu vários serviços nacionais de saúde -- "reduziu enormemente a mobilidade e a atividade económico em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos"

Além disso, há outro fator que ajuda a explicar o pior desempenho da Europa. "Provavelmente, reflete uma maior adaptabilidade da economia dos EUA para operar num contexto de mobilidade reduzida (por exemplo, por via de uma maior margem para usar o teletrabalho)", sublinha o FMI.

E um último recado do FMI. "Embora a resposta orçamental na Europa tenha sido menor do que a dos EUA, ela foi eficaz a manter o rendimento disponível das famílias e a liquidez das empresas e, portanto, é improvável que tenha desempenhado um papel significativo na quebra de atividade detetada" na comparação com a realidade americana.

Alarme das moratórias dispara no FMI

É um aviso que tem vindo a subir de tom nas últimas semanas. Recentemente, numa entrevista ao Dinheiro Vivo, Ricardo Mourinho Félix, do Banco Europeu de Investimento (BEI), pediu cautela com o fim das moratórias e esta quarta-feira o FMI juntou-se ao coro. O diretor do departamento europeu do FMI avisou que "temos, claramente, de olhar para a questão do fim das moratórias com cuidado".

Alfred Kammer, o dirigente do FMI que supervisiona Portugal e restantes economias europeias, frisa que "é importante que os bancos avaliem a situação real das empresas" e que isso muda consoante os países e o ponto onde estavam quando chegou a pandemia e o ponto onde estão hoje na tentativa de saída da crise.

Os mais endividados (empresas e bancos), como Portugal, e aqueles onde havia mais empresas que já eram inviáveis ou até zombies, terão de avaliar bem o que pretendem fazer.

"No futuro, os países têm de ver que as empresas podem ser viáveis após acabar a pandemia" e depois os bancos devem avaliar bem os planos de negócios dessas empresas (clientes) para perceberam o valor das "provisões necessárias para potenciais perdas", juntou o diretor do FMI e colega de Vítor Gaspar na apresentação do outlook para a Europa.

OCDE. Mais impostos verdes e imobiliários, falências mais fáceis

Ontem também, a OCDE tocou nesse ponto nevrálgico. Muitas empresas em Portugal podem simplesmente ser inviáveis, zombies, e facilitar o crédito e burocratizar os processos de insolvência podem estar a manter negócios artificialmente à tona.

No estudo anual sobre as reformas estruturais, a OCDE diz, no caso concreto de Portugal, que outro grande problema por resolver está na dívida e no prolongamento da vida de empresas supostamente inviáveis, mas que não conseguem falir.

"Apesar da desalavancagem considerável desde a crise financeira, a pandemia chegou num cenário de alto endividamento empresarial, que limita fortemente o investimento e a criação de empregos", alerta a OCDE.

Para a equipa de peritos desta organização, "há margem para melhorar os processos de falência, nomeadamente através da redução do tempo de remissão ou desobrigação das dívidas e isenções de mais ativos do devedor em processos de falência de entidades altamente endividadas".

No mesmo estudo, a OCDE defende que, quando acabar a crise, Portugal deve agravar impostos ambientais e imobiliários, deve apostar num sistema fiscal "mais eficaz" de modo a ter mais dinheiro para investir em "educação, saúde e infraestruturas".

"O uso de isenções de impostos sobre o consumo e de taxas reduzidas diminui a base de incidência dos impostos" pelo que "deve ser minimizado", acrescenta a organização.