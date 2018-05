FMI. Governo devia ir mais rápido no défice e com mais calma nas leis laborais

A meta orçamental mantém-se nos 0,7% do produto interno bruto (PIB). No entanto, o credor pressente uma série de riscos negativos a emergir e recomenda ao governo que use as boas condições económicas que ainda prevalecem e faça um “frontloading” do ajustamento orçamental previsto no Programa de Estabilidade. No fundo que vá mais rápido da redução do défice e da dívida, de modo a resistir a eventuais “surpresas adversas mais adiante”.

Reversão das reformas laborais, não

A missão também adverte para retrocessos, se as reformas laborais feitas no passado são revertidas ou se o mercado laboral volta a ficar mais “rígido” com adoção de novas medidas.

Um recado que aparece na véspera de nova reunião entre governo, sindicatos e patrões para chegar a um acordo que limite o uso dos contratos a prazo, temporários e outras formas precárias.

O novo estudo da missão chefiada pelo economista Alfredo Cuevas, que esteve em Portugal quase duas semanas (termo nou esta terça-feira), defende que a economia precisa é de mais investimento produtivo e mais flexibilidade nos seus vários mercados e instituições.

Já no mercado de trabalho, a visão da equipa do FMI é mais cética e deixa recados. “As reformas laborais levadas a cabo nos últimos anos facilitaram o perfil da atual retoma rica em emprego. Mas se introduzirem novas rigidezes ou se reintroduzirem rigidezes antigas, isso prejudica a competitividade e a produtividade, dificultando mais a gestão das flutuações da procura por parte das empresas”, alerta a missão.

O FMI alerta ainda que, apesar da melhoria nos níveis de desempego (7,3% da população ativas prevê a manutenção missão para este ano), começam a surgir problemas comigo falta de mão-de-obra.

“Em alguns setores da economia, as empresas começam a sentir dificuldades em preencher vagas de emprego, especialmente nos postos mais qualificados.”

Crescimento mais moderado mas défice sob controlo

O FMI reviu ligeiramente em baixa o crescimento real previsto para 2018. Em abril, dizia 2,4%, agora baixou uma décima para 2,3%.

Isto acontece porque o FMI nota “nos últimos meses houve um aumento da incerteza no Mundo”.

Na Europa também, o que para uma economia pequena, exportadora e endividada como Portugal, é um risco e caso se materialize “afetará significativamente” o país.

Mesmo assim, mantém a sua previsão de défice (0,7%, como em abril).