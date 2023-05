FMI mais do que duplica previsão de crescimento de Portugal e agora é o mais otimista

Fundo Monetário Internacional (FMI) © Olivier DOULIERY / AFP

A economia portuguesa ia crescer 1% este ano, previa o Fundo Monetário Internacional (FMI) no outlook de abril, mas afinal deve avançar muito mais este ano, já descontando o efeito da inflação.

De acordo com as novas previsões do Artigo IV sobre Portugal, estudo elaborado pela missão do FMI ao país, a economia deve crescer 2,6%, previsão que supera largamente todas as outras feitas mais recentemente, inclusive a do governo, que em abril, no Programa de Estabilidade (divulgado em abril, há apenas três semanas), disse estar à espera de 1,8%, por exemplo.

A missão do FMI, atualmente é liderada pela economista Rupa Duttagupta, reviu ligeiramente em baixa a inflação prevista para este ano (de 5,7% no outlook económico mundial para 5,6% agora), marca que supera o agravamento de preços estimado pelo Ministério das Finanças, Fernando Medina, também no Programa de Estabilidade (inflação prevista de 5,1% em 2023). E isto mesmo com a economia a experimentar um novo abrandamento no segundo semestre, diz o Fundo.

Na nota sobre o novo Artigo IV, que é o estudo anual do FMI sobre cada um dos seus países sócios, a missão de economistas "prevê que o crescimento real do PIB (Produto Interno Bruto) abrande no resto do ano, atingindo uma média de 2,6% em 2023 e que a inflação recue para 5,6%".

"Prevemos que o aumento do custo de vida interrompa o crescimento da procura interna e que o menor crescimento mundial e da área do euro enfraqueça o crescimento das exportações", acrescenta o FMI.

Depois, de 2023 em diante "prevê-se que o crescimento estabilize em cerca de 2% a médio prazo" e que "à medida que descem os preços da energia, a inflação continue a abrandar".

"No entanto, prevê-se que a inflação subjacente seja mais rígida, devido a um mercado de trabalho restritivo e às margens de lucro empresariais elevadas", nota a missão do FMI.

Riscos "globalmente equilibrados" diz o FMI

Os riscos para as perspetivas económicas de Portugal a prazo "são globalmente equilibrados". Os riscos negativos parecem ser compensados pelos positivos e mais favoráveis, dizem os analistas do FMI.

Do lado negativo, o FMI deteta "uma maior restritividade das condições financeiras face ao que se previa, um abrandamento económico mais acentuado a nível mundial ou regional e uma maior volatilidade dos preços dos produtos de base, fatores que podem prejudicar o crescimento da economia portuguesa".

Além disso, "com a subida das taxas de juro, os bancos poderão tornar os critérios de concessão de crédito ainda mais restritivos, o que pesará sobre a capacidade de serviço da dívida das famílias e empresas".

"Isto combinado com uma possível correcção acentuada dos preços da habitação, pode aumentar o risco sistémico e travar a procura interna", avisa o Fundo.

Refere ainda que "no médio prazo, a fragmentação mundial ou a utilização mais lenta dos fundos do instrumento Next Generation EU (NGEU) prejudica o potencial de crescimento".

E que ao nível da inflação, "os principais riscos ascendentes [que podem fazer subir a taxa de inflação] decorrem de preços da energia mais elevados durante mais tempo e das pressões salariais nominais".

Em contrapartida, há riscos positivos que podem materializar-se e compensar. O FMI diz que "uma dinâmica mais rápida do turismo e uma resiliência sustentada do mercado de trabalho podem ajudar ao crescimento".