FMI. No futuro, subidas de juros como estas ou piores devem ser mais frequentes

Gita Gopinath, vice-diretora-geral do FMI. © Brendan Smialowski / AFP

Os principais bancos centrais do mundo enfrentam "três verdades desconfortáveis", disse Gita Gopinath, a vice-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), antes do jantar de boas-vindas do Fórum BCE (Banco Central Europeu), que começou, em Sintra, esta segunda-feira, e termina na próxima quarta, 28 de junho.

Na abertura de mais um encontro anual do BCE, que congrega banqueiros (centrais e outros), economistas, políticos e outras dezenas de figuras de proa do mundo financeiro e monetário, a vice de Kristalina Georgieva alertou para o facto de, no futuro, as economias (como a zona euro) estarem mais vulneráveis a riscos de inflação muito alta e, ato contínuo, a políticas de aperto monetário e subidas agressivas por parte dos bancos centrais para aplacar o aumento dos preços, como a que hoje se vive.

"Olhando para o futuro, é provável que os bancos centrais enfrentem mais riscos ascendentes sobre a inflação do que antes da pandemia. Parte deste risco [que pressiona em alta o ritmo dos preços no consumidor] reflete mudanças estruturais que afetam a oferta agregada - acentuadas pela pandemia e pela guerra na Ucrânia - e que podem resultar em choques maiores e mais persistentes", defendeu a ex-economista-chefe do FMI.

Num quadro destes, "os bancos centrais podem ter de reagir de forma mais agressiva se os choques de oferta forem generalizados e afetarem setores-chave da economia, ou se a inflação já tiver estado acima do objetivo, pelo que é mais provável que as expectativas de inflação fiquem deslocadas".

E as autoridades monetárias "poderão também ter de reagir de forma mais agressiva num caso de uma economia forte, em que os produtores podem repercutir mais facilmente os aumentos de custos e os trabalhadores estão menos dispostos a aceitar reduções dos seus salários reais", disse a vice do FMI.

"Além disso, tenderá a haver mais certezas de que os choques são principalmente impulsionados pela oferta e não pela procura forte", acrescentou.

Por exemplo, o BCE tem sido acusado por muitos economistas e até políticos de que a sua abordagem atual de subir juros de forma agressiva não responde nada bem ao problema deste tipo de inflação, que vem pelo lado da oferta, tendo boa parte dessa sido inicialmente importada e inoculada nas economias (Portugal e restante zona euro) por via do encarecimento súbito da energia, dos alimentos e de outras matérias-primas cruciais para a produção.

Outra verdade inconveniente: mais bancos podem falhar

Outro problema grave e latente nesta nova ordem mundial reside nos bancos, ou nalguns deles. Podem não aguentar subidas de juros e ir à falência por exemplo.

A alta dirigente do FMI considera que "se a inflação persistir e os bancos centrais precisarem de apertar muito mais [as taxas de juro e o preço do dinheiro] face ao que os mercados esperam, as atuais condições financeiras, que são modestamente restritivas, poderão dar lugar a uma rápida reavaliação dos preços dos ativos e a um aumento acentuado dos diferenciais de crédito".

"No ano passado, vimos como, em algumas circunstâncias, o aperto nas políticas dos bancos centrais pode vir acompanhado de tensões financeiras significativas, incluindo na Coreia, no Reino Unido e, mais recentemente, nos EUA."

No caso da zona euro, "uma política monetária mais restritiva pode ter efeitos regionais diversos, com os diferenciais a aumentarem mais nalgumas economias com elevado endividamento". É o caso dos do costume. Portugal, Grécia, Itália, França...

"As taxas mais elevadas podem também amplificar outras vulnerabilidades decorrentes do endividamento das famílias e de uma grande percentagem de hipotecas de taxa variável em alguns países, o que me leva à segunda verdade incómoda: as tensões financeiras podem gerar tensões entre os objetivos de estabilidade financeira e de preços dos bancos centrais", explicou a economista.

Assim é "porque, embora os bancos centrais possam alargar os apoios de liquidez aos bancos considerados solventes, as autoridades monetárias não estão equipadas para lidar com os problemas dos endividados insolventes", exemplificou.

