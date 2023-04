FMI prevê estagnação da retoma mundial "nos próximos cinco anos"

Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, na reunião do G20, em Bengaluru, Índia, a 25 de fevereiro de 2023. © Manjunath KIRAN / AFP

O crescimento real da economia mundial (já descontando a inflação) deve estagnar em torno dos 3% "nos próximos cinco anos", sendo que este ano "90% dos países avançados [mais ricos e desenvolvidos]" travam a fundo por causa da crise provocada pela guerra e da subida grande e rápida das taxas de juro, revelou Kristalina Georgieva, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), esta quinta-feira.

No final de janeiro, nas previsões intercalares, o FMI apontava para um declínio no crescimento global de 3,4% em 2022 para 2,9% em 2023. Agora, passados três meses, a previsão deste ano vai continuar "abaixo de 3%", diz Georgieva.

Nessa altura, a instituição gémea do Fundo, o Banco Mundial (BM), previu pior: surpreendeu com uma projeção de crescimento global de apenas 1,7% em 2023, levando muitos analistas a falarem de "recessão" iminente no globo.

Vários economistas consideram que um crescimento global abaixo de 3% pode significar, na prática, uma recessão.

Georgieva nunca usa a palavra recessão, mas o tom - no discurso de lançamento dos encontros da primavera do FMI/BM, que começam na próxima segunda-feira (10 de abril) e terminam no domingo (dia 16) - é bastante sombrio, na mesma.

As previsões para a esmagadora maioria dos países do mundo (cerca de 190), Portugal incluído, serão divulgadas na próxima terça-feira (dia 11), no Panorama Económico Mundial (outlook).

Para já, a chefe do FMI diz que, pelas novas contas da instituição sediada em Washington, "após uma forte recuperação em 2021", bastante explicada pela base baixa provocada pela pandemia em 2020, "veio o choque severo da guerra da Rússia na Ucrânia e as suas consequências abrangentes".

"Em 2022, o crescimento global caiu quase para metade, de 6,1% para 3,4%. E o abrandamento continuou este ano."

"Apesar da surpreendente resistência dos mercados de trabalho e da despesa dos consumidores na maioria das economias avançadas, e de uma maior reabertura da economia chinesa, esperamos que a economia mundial cresça menos de 3% em 2023", afirmou a economista de origem búlgara.

"Projetamos que o crescimento global se mantenha em cerca de 3% durante os próximos cinco anos", mas esta é "a nossa previsão de crescimento a médio prazo mais baixa desde 1990, e bem abaixo da média de 3,8% das duas últimas décadas", observa a líder do FMI.

"Isto torna ainda mais difícil reduzir a pobreza, curar as cicatrizes económicas da crise da covid e proporcionar novas e melhores oportunidades para todos", acrescentou.

Índia e China valem metade do crescimento mundial

"Como verão nas nossas Perspetivas Económicas Mundiais [outlook] na próxima semana, o crescimento permanece fraco em termos históricos - tanto a curto, como a médio prazo" e "também existem diferenças acentuadas entre grupos de países, sendo que a Ásia, em especial, é um ponto que se destaca pela positiva".

"Espera-se que Índia e China contribuam para metade do crescimento global em 2023", acrescentou a chefe do Fundo.

Em contrapartida, no mundo dos países ricos, o impacto da crise no ritmo da retoma é maior.

"Outras economias têm pela frente uma subida mais íngreme no crescimento. A atividade económica está a abrandar nos Estados Unidos e na Zona Euro, onde as taxas de juro mais elevadas pesam sobre a procura".

Segundo Georgieva, "cerca de 90% das economias avançadas deverão registar um declínio na taxa de crescimento este ano". Será o caso de Portugal e de tantos outros na Europa, por exemplo.

Preocupada com a estabilidade financeira

Apesar de ser a favor da subida das taxas de juro dos bancos centrais para deter a inflação, Georgieva pede "vigilância" nas consequências sobre a economia e a estabilidade financeira.

"Os bancos centrais devem continuar a utilizar as taxas de juro para combater a inflação, enquanto utilizam políticas financeiras para assegurar a estabilidade financeira. Esta é a linha de ação correta, mas desde que as pressões financeiras continuem a ser limitadas."

Caso isto se altere, "os decisores políticos enfrentarão uma tarefa ainda mais complicada, com difíceis compensações entre os seus objetivos para a inflação e a estabilidade financeira". "É por isso que precisam de estar mais vigilantes e mais ágeis do que nunca", diz Georgieva.

Portugal e os mais pobres

Mesmo com novos dados que apontam para um crescimento menos deprimido, as últimas previsões para Portugal dizem que a atividade económica pode avançar apenas 1% (Comissão Europeia, em fevereiro), 1,8% (Banco de Portugal, em março).

O governo português tem mantido a projeção de base do Orçamento do Estado para este ano (OE2023): diz que a economia pode avançar 1,3% em 2023.

A chefe do FMI acrescenta que "para os países menos desenvolvidos [os mais pobres do mundo], os custos de crédito mais elevados surgem numa altura em que a procura pelas suas exportações está a enfraquecer".

Aqui, "vemos o seu crescimento do rendimento per capita ficar abaixo face aos das economias emergentes". "Isto é um duro golpe que dificulta ainda mais que os países de baixos rendimentos recuperem do seu atraso."

Georgieva aproveita esta oportunidade para pedir mais dinheiro aos ricos para transferir para os mais pobres. "É essencial para os membros mais fracos da nossa família global um apoio adicional dos países mais ricos" de modo a que o FMI possa emprestar mais verbas aos países pobres, por exemplo.

Um bilião por ano para as energias renováveis

A diretora-geral faz ainda outro pedido de valor muito elevado. Mais dinheiro para as energias renováveis, para a economia "verde", mais amiga do ambiente.

"Precisamos também de uma mudança no ritmo verde para proteger o nosso planeta e criar novas oportunidades económicas. O nosso objetivo coletivo de cumprir o Acordo de Paris e aumentar a resiliência exigirá o redirecionamento de biliões [milhões de milhões] de dólares para projetos verdes."

"Estima-se que, só para as energias renováveis, seja necessário mais um bilião de dólares por ano", mas "isto irá pagar dividendos em crescimento e empregos", espera a dirigente do FMI.