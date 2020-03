FMI pronto a mobilizar um bilião de dólares para combate ao coronavírus

O Fundo Monetário Internacional garante que está pronto para mobilizar um bilião de dólares para apoiar o combate ao novo coronavírus.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pela instituição liderada por Kristalina Georgieva. “O FMI está pronto para mobilizar sua capacidade de empréstimo de um bilião de dólares (cerca de 900 mil milhões de euros) para ajudar seus membros a combater a pandemia de coronavírus (covid-19) e os seus custos humanos, económicos e financeiros generalizados”, refere o policy paper.

“Muitos membros estão agora em risco e precisam de apoio devido a fracos sistemas de saúde, margem política limitada, e exposição aos grandes choques comerciais e repercussões financeiras observados nos últimos dias”, indica o FMI.

A instituição sediada em Washington defende uma “cooperação e coordenação globais” que são “cruciais para que se assista uma recuperação ordenada, assegurando que as políticas são desenhadas de forma a não deixar ainda mais para trás os países pobres”.

Bancos centrais e políticas orçamentais

O FMI defende que os bancos centrais devem disponibilizar liquidez para apoiar o funcionamento dos mercados e aliviar o stress nos mercados de financiamento. A instituição aponta ainda a política monetária ainda mais flexível para apoiar “a procura e a confiança, ao mesmo tempo que reduz os custos do crédito para as famílias e as empresas”.

Na frente orçamental, o Fundo Monetário defende um “apoio considerável” para as pessoas e empresas afetadas. O FMI aponta “subsídios aos salários às empresas afetadas por encerramentos que possam evitar a falências em cascata com lay-off massivos que terão efeitos duradouros para a recuperação futura e o impacto negativo na procura agregada”.

A instituição defende ainda “amplos estímulos orçamentais” que suportem a procura agregada. Neste menu cabem medidas como “aumentar o investimento” ou “corte nos impostos em toda a economia”. Mas tudo vai depender da “natureza do choque e da disponibilidade orçamental”.