FMI receia que turismo, habitação e salários atrapalhem Portugal

A explosão notável do turismo, o aumento dos preços da habitação, a aceleração dos custos do trabalho acima dos níveis de Espanha, por exemplo, e a possibilidade de o governo voltar a expandir a folha salarial dos funcionários públicos são fatores que inquietam a missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), que esteve em Portugal em dezembro, tendo concluído agora o diagnóstico.

Nas conclusões da sexta missão de vigilância pós-programa de ajustamento, os avaliadores do FMI – que ainda é um credor importante de Portugal, tem a haver 4,5 mil milhões de euros do empréstimo do resgate –, consideram que os riscos referidos devem ser tidos em boa conta nos próximos tempos. É preciso estar em cima, acompanhar. O governo concorda com algumas das preocupações.

Tal como acontece com a Comissão Europeia, o FMI está especialmente inquieto com as pressões para a subida de salários (que já diz detetar) e com a rigidez dos contratos sem termo. O governo não se revê nestas observações.

Salários e contratação

A missão censura o aumento do salário mínimo, vê pressões já em marcha que aumentam demais os custos laborais, o que pode causar danos à competitividade do país.

Na resposta, o governo desvalorizou algumas conclusões, mas em certa medida tranquiliza os credores: promete que não vai reverter mais medidas do tempo da troika. “As autoridades declararam que as reformas do tempo do programa de ajustamento não estão em causa, indicando que tencionam continuar a reduzir a segmentação do mercado laboral”, diz o relatório.

A equipa liderada pelo economista mexicano Alfredo Cuevas diz, por exemplo, que a decisão de subir o salário mínimo (SMN) para 580 euros em 2018 “pode contribuir para aumentar os custos do trabalho no ano que vem, já que o SMN cobre cerca de um quinto dos empregados a tempo inteiro”. Por seu turno, o governo desvalorizou os avisos, “expressando ceticismo relativamente aos riscos potenciais da subida do custo laboral”.

Os técnicos do Fundo defenderam ainda que mais deve ser feito no Código do Trabalho para dar flexibilidade à circulação de empregados entre empresas. O FMI toma nota dos incentivos financeiros no sentido de desencorajar os contratos temporários (a prazo e outros ainda mais precários), mas avisa que “as reformas do tempo do programa para tornar a contratação e a negociação coletiva mais flexíveis devem ser salvaguardadas”.

E deixa claro que “os contratos permanentes devem ser tornados mais flexíveis em vez de se restringir apenas os contratos temporários”, como planeia o governo.

O novo estudo do FMI alerta também que “a evolução dos custos da mão-de-obra pode influenciar as perspetivas de investimento e exportação” e que por isso é preciso muito cuidado para não deixar os custos laborais subirem demais.

A desvalorização salarial e de custos dos últimos anos “ajudaram as empresas a gerar excedentes para iniciar a desalavancagem e/ou financiar novos investimentos a partir de recursos internos”. No entanto, “se esses custos aumentarem mais rapidamente” e não houver mais poupanças internas, então “o investimento não pode continuar a subir sem gerar desequilíbrios externos”.

O FMI diz até que “nos últimos trimestres, os custos unitários do trabalho aumentaram mais em Portugal do que nos parceiros principais, particularmente em Espanha, onde caíram, recentemente”. “Se este padrão continuar, a competitividade externa pode ser afetada”, avisa.

No sector público, a missão refere que “as autoridades devem ter cuidado com os aumentos permanentes de despesas que podem reduzir flexibilidade da despesa pública quando a conjuntura mudar” e que “esse cuidado é especialmente importante nas decisões que podem afetar a trajetória da massa salarial pública nos próximos anos”.

Turismo

O turismo está a ser bom para a economia, pois além do seu próprio negócio, tem puxado pela construção e pelos preços do imobiliário, mas há um lado preocupante, observa a missão. “A dependência face ao sector do turismo deixa Portugal vulnerável a choques externos. O turismo beneficiou de desenvolvimentos geopolíticos que aumentaram a atratividade de Portugal em relação aos destinos concorrentes”, mas “em termos mais gerais, uma desaceleração do crescimento dos parceiros comerciais (especialmente em Espanha) pode afetar a economia portuguesa”.

Além disso, quando as taxas de juro começaram a subir (“condições financeiras globais mais apertadas”), isso pode “afetar o crescimento através de efeitos domésticos e de procura externa”.

Imobiliário, habitação

O turismo explica boa parte da explosão imobiliária, mas há evidências de que, embora os preços estejam a subir por causa das compras feitas por estrangeiros, quase metade das novas transações está a ser feita com recurso a crédito bancário. É por isso que o FMI está preocupado.

“É necessário monitorar de perto os crescentes riscos do mercado imobiliário. Embora o crescimento recente dos preços da habitação não tenha sido impulsionado pelo ciclo do crédito, as autoridades macroprudenciais [Banco de Portugal] devem permanecer vigilantes e estarem prontas para tomar medidas adicionais, se necessário, para evitar a acumulação de desequilíbrios e fortalecer a resiliência dos bancos”.

O governo disse ao FMI que não tem “indicações claras de que haja sobreavaliação no mercado imobiliário nesta fase, mas reconheceu que os desenvolvimentos recentes merecem monitorização mais aprofundada”.

Cenário macro

No plano macroeconómico, a missão confia que a economia cresça tanto quanto diz o governo (2,2% em 2018), aliviando depois para 1,8% em 2019. O desemprego de 2018 é fortemente revisto em baixa face às previsões de Bruxelas em novembro, de 8,3% para 7,8% da população ativa. No orçamento, o governo até espera pior: 8,6%.

Portugal está a progredir relativamente bem, os riscos que corre são sobretudo externos. Do lado orçamental a dívida é realmente o problema pois deixa o país “vulnerável” a aumentos das taxas de juro no futuro, mas o défice parece estar a descer, devendo cair para 1,1% do produto interno bruto (PIB) este ano e 0,9% no próximo, ano de eleições, refere o estudo.

Missão quer menos bens no IVA reduzido

A coleta de impostos sobre os portugueses “pode ser ainda mais fortalecida se o governo simplificar os procedimentos relativos ao cumprimento das obrigações fiscais [burocracia, tempo que leva a pagar impostos] e limitar o recurso às taxas reduzidas de IVA”.

Atualmente as modalidades reduzidas são os escalões correspondentes às taxas de 6% (aplicada a alguns bens de primeira necessidade, como alimentos e medicamentos) e 13% (aplicado parcialmente na restauração, no vinho e nos meios de produção agrícolas]. Há ainda a taxa de 0%, mas essa é considerada “super reduzida”.

A ideia da equipa do FMI é simplificar o regime do IVA e ir esvaziando esses escalões mais favoráveis. O FMI não diz se a taxa normal (23%) deve descer para reequilibrar as eventuais mudanças preconizadas. A equipa toma ainda nota dos “progressos recentes” em prol da eficiência fiscal e da expansão do acompanhamento dos contribuintes “mais ricos”.