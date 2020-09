FMI sugere que previsões económicas podem melhorar um pouco

As perspetivas para a economia mundial são menos catastróficas do que o esperado em junho, indicou o porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI), sugerindo que as próximas previsões, que serão divulgados em 13 de outubro, podem melhorar.

“Os dados económicos recentes sugerem que as perspetivas podem sem um pouco menos desastrosas do que quando foram divulgadas as previsões de crescimento no dia 24 de junho”, declarou Gerry Rice em declarações aos jornalistas, sublinhando que “algumas partes da economia mundial” começam a ultrapassar as dificuldades criadas pela pandemia de covid-19.

O porta-voz salientou, no entanto, que a economia mundial não está “fora de dificuldades”. Tirando a China, as perspetivas “continuam muito difíceis, em particular para muitos mercados emergentes e países em desenvolvimento”.

Nas previsões macroeconómicas que divulgou em junho, o FMI apontava para uma queda de 4,9% da economia mundial em 2020, depois de ter antecipado uma recessão de 3% em abril.