FMI sugere taxar mais o imobiliário e quer menos bens essenciais com IVA reduzido

Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI. 5 de maio de 2023. © Yasuyoshi CHIBA / AFP

Os impostos sobre o imobiliário têm margem para aumentar, o IVA reduzido (6%) deve abranger menos produtos e não é de esperar que o fim do regime dos vistos gold afete o preço das casas em Portugal, diz a missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), na nova avaliação anual ao país (Artigo IV).

No sumário do estudo, ontem divulgado (terça-feira, 9 de maio), a equipa do FMI, liderada pela economista Rupa Duttagupta, que esteve em Portugal durante o auge da crise política (de 26 de abril a 5 de maio), "recomenda ao governo a adoção de medidas que aumentem as receitas numa base sustentável e que melhore a composição e a eficiência das despesas".

"As reformas fiscais devem ter como objetivo eliminar as distorções existentes, reverter as taxas reduzidas de IVA e racionalizar os benefícios fiscais [despesa fiscal", diz o estudo.

"A modernização do sistema fiscal, incluindo a digitalização da administração fiscal, melhoraria a eficiência fiscal."

Neste campo, o FMI sugere "o reforço dos impostos sobre a propriedade [imobiliário] pois aumentaria as receitas e ajudaria a aliviar as pressões sobre os preços da habitação".

O FMI reconhece que, de facto, Portugal tem um problema grave de habitação e sugere medidas.

"Reduziu-se a quantidade de casas a preços acessíveis, em especial para os agregados familiares com baixos rendimentos e para os inquilinos", diz a missão.

E acrescenta que "o fim previsto para o programa Golden Visa [vistos gold] não deverá ter um impacto significativo nos preços da habitação" no país.

Assim, o governo deve antes tomar "medidas que aumentem a oferta de imóveis para habitar e de arrendamento - complementadas pelo investimento público em habitação social ao abrigo do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PRR)".

Medidas deste tipo "são fundamentais para reduzir o desequilíbrio do mercado da habitação e melhorar a acessibilidade dos preços".

Além disso, continua a missão do FMI, "a redução nos preços da energia abre uma janela para um aumento dos impostos sobre o carbono".

Do lado da despesa, o governo deve avançar com "medidas que aumentem a percentagem do investimento público na despesa corrente - nomeadamente através da aplicação do PRR", "invertendo as tendências recentes".

"As grandes prioridades consistem em melhorar a sustentabilidade das pensões, conter a tendência para o aumento da massa salarial do setor público, reforçar a situação financeira e a eficiência do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e continuar a melhorar a orientação das despesas sociais", que devem ser mais direcionadas para quem mais precisa, os mais pobres, defende a missão.

Sobre a dívida pública, Duttagupta disse, em conferência de imprensa, que a queda do rácio da dívida para 114% do Produto Interno Bruto (PIB) foi algo "notável", mas que, apesar disto, continua a ser um valor demasiado elevado e terá de continuar a cair e rapidamente.

"Vivemos num mundo mais suscetível a choques"

"Vivemos num mundo mais suscetível a choques e os países devem acumular almofadas" e "margem de manobra" para enfrentar eventuais "tempos piores".

Os peritos do Fundo estão algo preocupados com o impacto que as condições da economia e financeiras podem vir a ter nos bancos através do mercado imobiliário (abrandamento da atividade, juros a subir de forma agressiva, pressão em alta sobre o malparado, por exemplo).

"Para reforçar a capacidade de resistência do setor bancário aos riscos macrofinanceiros decorrentes de exposições imobiliárias, as autoridades portuguesas devem considerar a introdução gradual de uma reserva de fundos próprios [uma almofada]" que contemple esse risco acrescido que agora paira sobre os bancos.

Adicionalmente, a missão diz, sem surpresa, que o governo deve esforçar-se por executar bem e depressa as subvenções do PRR já que estas não pressionam diretamente a dívida, por exemplo, disse a economista.

A chefe da missão foi ainda questionada sobre a crise política, que se agudizou muito entre o Presidente da República e o governo nos dias em que esteve em Portugal.

"Não comentamos desenvolvimentos políticos, mas assumimos que há continuidade nas políticas", respondeu.

Turismo decisivo para duplicar previsão

No capítulo das previsões para a economia portuguesa também houve alterações significativas face ao que disse o FMI há menos de um mês.

Nessa altura, o Fundo calculou que o País ia crescer 1% este ano, previa o outlook de abril, mas afinal deve avançar muito mais este ano, mais do que duplica o ritmo: a economia deve crescer 2,6%, previsão que supera largamente todas as outras feitas mais recentemente, inclusive a do governo, que em abril, no Programa de Estabilidade, inscreveu 1,8% de crescimento.

A missão do FMI também reviu ligeiramente em baixa a inflação prevista para este ano (de 5,7% no outlook económico mundial, para 5,6% agora), mas esta marca já supera a do Ministério das Finanças, de Fernando Medina, que no Programa de Estabilidade prevê 5,1% em 2023.

Em conferência de imprensa, a chefe da missão revelou que "fomos surpreendidos pelo resultado no primeiro trimestre, por um crescimento muito mais forte face ao antecipado". "Foi largamente o resultado do crescimento do turismo, onde a retoma foi mais forte do que se previa".

"Mesmo que a economia não crescesse mais no resto do ano, em 2023 cresceria mais de 2%, só por causa deste fator [explosão no turismo no arranque deste ano]", afirmou Rupa Duttagupta.

Em todo o caso, depois de um arranque de 2023 forte, a missão "prevê que o crescimento real do PIB abrande no resto do ano. "Prevemos que o aumento do custo de vida interrompa o crescimento da procura interna e que o menor crescimento mundial e da área do euro enfraqueça o crescimento das exportações", remata o FMI.