FMI também está preocupado com fim das moratórias e pede "cuidado"

Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI © Brendan Smialowski / AFP

É um aviso que tem vindo a ecoar nas últimas semanas. Recentemente, o Banco Europeu de Investimento (BEI) pediu cautela com o fim acelerado das moratórias e esta quarta-feira o Fundo Monetário Internacional (FMI) juntou-se ao coro dos mais preocupados. O diretor do departamento europeu do FMI avisou que "temos, claramente, de olhar para a questão do fim das moratórias com cuidado".

Alfred Kammer, o dirigente do FMI que supervisiona Portugal e restantes economias europeias, frisa que "é importante que os bancos avaliem a situação real das empresas" e que isso muda consoante os países e o ponto onde estavam quando chegou a pandemia e o ponto onde estão hoje na tentativa de saída da crise. Os mais endividados (empresas e bancos), como Portugal, e onde havia mais empresas que já eram inviáveis ou até zombies terão de avaliar bem o que pretendem fazer.

"No futuro, os países têm de ver que as empresas podem ser viáveis após acabar a pandemia" e depois os bancos devem avaliar bem os planos de negócios dessas empresas (clientes) para perceberam o valor das "provisões necessárias para potenciais perdas", juntou o diretor do FMI e colega de Vítor Gaspar.

Empresas zombie

Esta quarta-feira também, a OCDE tocou neste ponto nevrálgico. Muitas empresas em Portugal podem simplesmente ser inviáveis, zombies, e facilitar o crédito e burocratizar os processos de insolvência podem estar a manter negócios artificialmente à tona.

No estudo anual sobre as reformas estruturais, a OCDE diz, no caso concreto de Portugal, que outro grande problema que continua por resolver está na dívida e no prolongamento da vida de empresas supostamente inviáveis, mas que não conseguem falir.

"Apesar da desalavancagem considerável desde a crise financeira, a pandemia chegou num cenário de alto endividamento empresarial, que limita fortemente o investimento e a criação de empregos", alerta a OCDE.

Para a equipa de peritos desta organização, "há margem para melhorar os processos de falência, nomeadamente através da redução do tempo de remissão ou desobrigação das dívidas e isenções de mais ativos do devedor em processos de falência de entidades altamente endividadas".

BEI também pede cuidado com as moratórias

Em entrevista ao Dinheiro Vivo no sábado passado, Ricardo Mourinho Félix, o vice-presidente do BEI, também considerou que, com acordo europeu, "seria útil que houvesse um pouco mais de adiamento" das moratórias. Em todo o caso, o ex-secretário de Estado das Finanças não antecipa "uma explosão de malparado" pois empresas e bancos entraram nesta crise numa situação muito melhor do que na anterior.

Segundo o FMI, Portugal era o terceiro país num grupo de 28 economias analisadas com a maior carga de empréstimos em moratória face ao total de crédito concedido pelos bancos.

A fotografia foi tirada no quarto trimestre de 2020, ainda antes, portanto, da terceira vaga da pandemia e do duro confinamento imposto em janeiro. Foi numa altura em que se previa que o país crescesse 6,5% em 2021, número que o FMI reviu em forte baixa agora, para 3,9%.

No Relatório sobre a Estabilidade Financeira Mundial de abril de 2021, o FMI diz que países como Portugal estão numa posição "crítica" por causa deste mecanismo da moratória das amortizações de empréstimos.

Há banqueiros que temem um tsunami de malparado

O desmame está a começar e as moratórias vão acabar por desaparecer o que coloca uma alta pressão nas famílias, empresas e nos bancos (que vão ter de arranjar capital novo para fazer face a um eventual "tsunami" de malparado). A expressão "tsunami" foi usada recentemente pelo presidente da CGD, Paulo Macedo, para qualificar o que pode vir aí.

De acordo com o estudo, na tal fotografia da situação no final do terceiro trimestre, Portugal surgia com quase 18% do crédito total concedido em moratórias.

A carga de créditos cujo pagamento foi adiado -- para aliviar famílias e empresas num contexto de pandemia e de encerramento e redução enorme de muitas atividades -- sobe para cerca de 21% do total se juntarmos as garantias públicas (avales do Estado) prestados para o efeito.

Para o FMI, as consequências de uma saída gradual (phase-out) mal gerida podem ser más e fragilizar ainda mais a economia. Particulares, empresas e bancos.

O FMI reconhece que a figura das moratórias para os reembolsos de empréstimos e as garantias do governo "têm sido um apoio para manter fluxos de crédito que são tão necessários" à saída desta crise.

Ainda segundo, o estudo da estabilidade financeira, "os empréstimos sob moratória estão programados para expirar na maioria dos países durante 2021 e os empréstimos garantidos, embora ainda crescendo em algumas jurisdições, devem diminuir gradualmente à medida que esses empréstimos vencem".

O FMI teme pois que o fim dessas políticas de apoio ao pagamento dos créditos "possam levar a incumprimentos mais elevados e exigir que os bancos aumentem as provisões e apliquem critérios de risco mais elevados nos novos empréstimos não garantidos".