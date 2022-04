FMI também quer mais impostos sobre lucros excessivos e os super-ricos

Vítor Gaspar, diretor do departamento de assuntos orçamentais do FMI © Brendan Smialowski / AFP

Taxar as empresas com lucros excessivos ou não declarados nos territórios onde produzem e taxar também os indivíduos considerados "super-ricos" é possível, desejável, mas é preciso ser feito em cooperação internacional para haver eficácia, aumentar efetivamente a receita fiscal e reduzir as desigualdades, defende o departamento de assuntos orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI), área dirigida pelo antigo ministro das Finanças de Portugal, Vítor Gaspar.

Num longo estudo apresentado esta terça-feira no âmbito da publicação Monitor Orçamental, Vítor Gaspar e os seus colegas de departamento Shafik Hebous e Paolo Mauro vêm que é preciso aumentar a tributação sobre os que podem estar a aproveitar as imperfeições dos sistemas fiscais com o objetivo de pagar poucos impostos, apesar dos lucros enormes, no caso das empresas, e rendimentos muito elevados, no caso dos particulares. As grandes empresas da internet e de tecnologia são especialmente visadas, claro. Os chamados super-ricos, pessoas no topo da distribuição de rendimentos a nível mundial, idem.

Costa Silva e o "imposto sobre lucros inesperados"

Este estudo surge poucos dias depois de o novo ministro da Economia português, António Costa Silva, surpreender o Parlamento ao defender um imposto que, teoricamente, ainda iria mais longe do que a referida tributação sobre lucros excessivos analisada pelo FMI. Segundo o engenheiro, a ideia não é para aplicar já, mas convém ter essa ferramenta no arsenal de medidas possíveis para combater os efeitos da crise.

O ex-presidente da petrolífera Partex disse no debate parlamentar sobre o programa do novo governo PS que "não podemos hostilizar as empresas, mas vamos falar com elas e provavelmente considerar um imposto, um windfall tax [imposto sobre lucros que resultem de ganhos inesperados de empresas ou setores específicos] sobre os lucros aleatórios e inesperados que estão a ter" com a subida dos preços da energia e de outras matérias primas. No debate, os setores da energia e do retalho alimentar (supermercados, grupos como a Sonae e a Jerónimo Martins) foram os principais visados.

Na segunda-feira passada, Costa Silva viria a recuar, dizendo que, afinal, "não há nenhuma medida desse teor, estamos a estudar todas as possibilidades que a Comissão Europeia identificou". "Estamos a radiografar todos os setores da atividade e, se houver lugar à existência de lucros inesperados e que são aleatórios, estaremos atentos, porque o Estado não tem recursos infinitos". "Situações excecionais às vezes exigem medidas excecionais", avisou o ministro.

FMI quer vaga global na tributação especial

Já o FMI avança com um roteiro sobre como deve funcionar a tributação dos lucros excessivos ou das pessoas mais ricas do mundo.

O artigo assinado por Vítor Gaspar defende que "a cooperação entre países pode aumentar as receitas, combater a desigualdade e as alterações climáticas".

"A tecnologia, a globalização e o aquecimento global mudaram o mundo, e os impostos têm de acompanhar o ritmo. Com um clique de rato de computador, os indivíduos podem mover dinheiro através das fronteiras e as empresas podem fazer transações com os seus parceiros através das cadeias de fornecimento globais. A produção depende de ativos intangíveis de know-how que podem ser baseados em qualquer lugar. Os empregadores e os seus empregados podem trabalhar em diferentes países", observam os peritos.

Assim, "à medida que os rendimentos e os fatores de produção adquirem maior mobilidade, e com as alterações climáticas a ameaçar o nosso planeta, os países enfrentam desafios fiscais que não conhecem fronteiras nacionais".

"A evasão e fraude fiscais causam perdas de receitas que poderiam ter financiado apoios sociais ou investimentos em infraestruturas."

Além disso, "também exacerbam a desigualdade e as perceções de injustiça" e "se cada país estabelecer a sua própria política fiscal sem ter em conta os efeitos adversos noutros países, todos podem acabar por ficar em pior situação", adverte o mesmo estudo.

Assim, "a tributação de grandes empresas, a partilha de informação sobre participações offshore e o estabelecimento urgente de preços de carbono justos pode beneficiar todos".

