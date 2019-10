Fogem ao Fisco 630 milhões por ano em IRC

Portugal perdeu cerca de 630 milhões de euros em IRC, 11% da receita arrecada por este imposto, para paraísos fiscais. Os dados são do estudo “The Missing Profits of Countries” – os lucros perdidos dos países, em português -, realizado pelas universidades de Berkeley, nos Estados Unidos, e de Copenhaga, na Dinamarca, escreve o Jornal de Negócios, esta quarta-feira.

Em Portugal, as multinacionais transferiram lucros de 2,9 milhões para paraísos fiscais, desviando dos cofres do Estado cerca de 630 milhões de euros em IRC, o equivalente a 11% da receita arrecadada com o imposto. A média das multinacionais mundiais fixa-se nos 10%.

Quase toda a receita de IRC perdida por Portugal – 560 milhões de euros – fica em paraísos fiscais na União Europeia. Só para o Luxemburgo, a Holanda, a Bélgica e a Irlanda foram desviados 2,7 mil milhões. A Suíça também é um dos destinos favoritos.

Dentro da Zona Euro, França e Alemanha são os países que mais perdem.