Se tem multas de trânsito, consulte-as online e saiba como contestar

Sabia que pode obter quase todas as informações sobre multas de trânsito ou outras infrações rodoviárias na internet? No Portal de Contraordenações Rodoviárias da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, os automobilistas podem consultar as suas infrações e conhecer os respetivos processos, podendo até contestar online.

Para isso, deve fazer o registo no portal onde pode optar entre registo com ou sem cartão do cidadão. Se optar por não usar o cartão de cidadão, só tem de selecionar a opção “Registar” e preencher o formulário com os seus dados. Ao usar o cartão de cidadão, o registo é efetuado através de uma autorização online de acesso aos seus dados. Neste caso, as opções incluem o leitor de cartões apropriado e os certificados instalados no computador ou, então, a autorização através da sua chave móvel digital. Depois da confirmação deverá preencher o formulário e digitalizar o seu título de condução em formato pdf.

Depois de fazer a submissão dos dados, o seu registo terá de ser avaliado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Irá receber a sua senha de acesso na morada indicada. A partir daí, poderá consultar as suas multas ou infrações rodoviárias no portal.

A ACP – Automóvel Club de Portugal alerta os condutores para esta forma mais prática de consultar as suas infrações e disponibiliza ainda assistência jurídica, um serviço diário e gratuito.