Font Salem investe mais 40 milhões na fábrica de Santarém

Nos próximos três anos, a empresa espanhola Font Salem vai investir 40 milhões de euros na fábrica de Santarém, depois de já ter investido 60 milhões de euros na expansão e modernização daquela unidade fabril desde a compra da mesma, em 2010. O anúncio deste novo investimento será feito hoje na cerimónia “Font Salem – Rumo a 2020”, que contará com a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

Além de um aumento do número de postos de trabalho – com a abertura de cerca de 40 vagas -, a empresa vai também investir numa nova linha de produção, a sétima da fábrica. “Ampliaremos a capacidade produtiva da fábrica Font Salem de Santarém, que alcançará os quatro milhões de hectolitros ao ano. O que nos deixa com sete linhas de enchimento prontas para preparar todo o tipo de cervejas e refrigerantes. Com isto, prevê-se a expansão da fábrica, o que tornará possível produzir novos produtos – para além das atuais 300 referências”, antecipou Antoni Folguera, administrador-diretor geral Font Salem, em entrevista ao Dinheiro Vivo, sublinhando: “Até ao momento investimos 60 milhões de euros na modernização da fábrica. Para os próximos 3 anos, no sentido de continuar este mesmo processo, o valor a investir é de 40 milhões de euros”.

A Font Salem espera agora que a expansão da fábrica de Santarém se traduza também no aumento da produção para o mercado externo, onde a empresa quer crescer acima dos 25% nos próximos anos. “Naturalmente, com um acréscimo na capacidade produtiva, esperamos que o mesmo se traduza no contributo que temos para a balança comercial, que é atualmente de 65%”, reforça o administrador, cujo objetivo é “chegar a 2020 com um acréscimo mínimo de 20% em pessoal, a adicionar aos atuais 200 trabalhadores”.

Para 2018, a nível global, a Font Salem espera um crescimento de 20%. “Com uma maior capacidade de produção, teremos condições de responder às solicitações dos clientes em todas as fases da cadeia de produção, de fabricar todo o tipo de cervejas e refrigerantes para o mercado nacional e internacional”, diz ainda Antoni Folguera.

A catalã Font Salem comprou a insolvente Dink In em 2010 por 15,5 milhões de euros. Em 2016 a antiga unidade fabril da cerveja Cintra recebeu um investimento de 8,6 milhões para aumentar a capacidade de produção e ampliar a fábrica pela segunda vez.