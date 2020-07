Ford anuncia lucro líquido de 1.117 milhões de dólares no 2.º trimestre

A Ford anunciou que obteve lucro líquido de 1.117 milhões de dólares, no segundo trimestre, graças a um ganho extraordinário de 3.500 milhões pelo investimento da Volkswagen (VW) na subsidiária de condução autónoma Argo AI.

Apesar dos resultados positivos inesperados no segundo trimestre (equivalente a 943 milhões de euros), 654% superiores ao mesmo período de 2019, a Ford teve perdas de 876 milhões de dólares (739 milhões de euros) no primeiro semestre de 2020, em comparação com 1.294 milhões de dólares (1.092 milhões de euros) em lucros nos primeiros seis meses de 2019.

As perdas antes de juros e impostos no segundo trimestre totalizaram 1.900 milhões de dólares (1.604 milhões de euros), sem contar a operação da Argo, pela qual a VW investiu 2.600 milhões de dólares (21,9 mil milhões de euros) na empresa. No semestre, as perdas foram de 2.600 milhões de dólares (2.195 milhões de euros).

A Ford acrescentou que sua receita foi reduzida a metade no segundo trimestre, uma vez que caiu para 19.400 milhões de dólares (16.373 milhões de euros) como resultado dos efeitos da covid-19.

No semestre, a receita da Ford foi de 53.700 milhões de dólares (45.323 milhões de euros), uma queda de 32% em relação ao ano anterior.

O presidente e CEO da Ford, Jim Hackett, expressou sua satisfação com os resultados alcançados pela segunda maior construtora automóvel norte-americana.

“Eu não podia estar mais orgulhoso do otimismo e eficiência da equipa Ford ao passarmos por esta pandemia. Produzimos um forte segundo trimestre, mantendo-nos seguros, a cuidar dos nossos clientes e a proteger o amanhã”, concluiu.