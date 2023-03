Formentera acredita que turistas portugueses passem a quarto mercado muito rapidamente

© Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens (Foto de Arquivo)

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Março, 2023 • 15:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Turismo de Formentera, que está em Lisboa a promover o destino na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), acredita que a muito curto prazo os portugueses possam ser o quarto mercado de turistas na ilha.

Em Lisboa, o diretor de Estratégia e Comunicação do Turismo de Formentera, Fernando Valmaseda, adiantou que o número de turistas portugueses a visitar aquela ilha, nas Baleares, aumentou 17% em 2022, comparativamente a 2019 (pré-pandemia), e que o objetivo é que exista um crescimento de 25% em 2023, relativamente a 2022.

O responsável não quantificou o número de portugueses, mas acrescentou que, no total, a ilha -- que conta com 14 mil habitantes -- recebe cerca de 500 mil visitantes por ano.

"Com o crescimento que temos registado [de turistas portugueses], Portugal pode-se tornar muito rapidamente no quarto (mercado)", afirmou Fernando Valmaseda.

Para já, o principal mercado emissor de turistas mantém-se o italiano, seguindo-se o espanhol, o alemão e o português encontra-se inserido num grupo de muitas outras nacionalidades de turistas.

Apesar do destino afastar qualquer tentativa de massificação de turismo na ilha -- apelidada pelo responsável como "o último paraíso do Mediterrâneo" --, Fernando Velmaseda explicou que ao destino interessa cada vez mais captar dormidas e não apenas visitas.

"Muitas vezes, as pessoas estão em Ibiza, apanham o 'ferry', vão a Formentera passar o dia, mas voltam a Ibiza. O que queremos explicar-lhe é que venham a Formentera, desfrutem de Formentera", e fiquem, disse.

Em Formentera existem apenas duas grandes cadeias hoteleiras, predominando o alojamento local e hotéis 'boutique' e o responsável garante que não estão "previstos grandes hotéis, aeroporto, nada de nada" que massifique e altere a forma de viver a ilha.

"Formentera vai manter a sua essência, é algo que temos muito claro", reforçou.

O Turismo de Formentera participa pela primeira vez na BTL, de forma a aproveitar a maior feira do setor em Portugal para se promover e, assim, captar turistas que caracteriza como se enquadrando no que interessa à ilha: "O turista que procuramos é um turista comprometido com o meio ambiente (...), com a qualidade" como o tem mostrado ser o português.

"O turista português tem um comportamento excecional", respeitando "o meio ambiente e a sustentabilidade do destino".

A 33.ª edição da BTL decorre até 05 de março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, onde ocupa os quatro pavilhões, com a organização otimista e a acreditar que possa recuperar o número de visitantes de 2019, ano de recordes para o setor.

Na semana passada, a gestora da BTL, Dália Palma, disse à Lusa esperar que esta feira seja "uma das melhores de sempre", tendo como bom indício a área coberta toda ocupada e o maior número de destinos estrangeiros já verificado (75).