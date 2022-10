Emprego do primeiro semestre e salário mínimo adiam provável crise de rendimentos em Portugal

O primeiro-ministro, António Costa, acompanhado pelo Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e pela presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, durante a sessão solene comemorativa do 175.º aniversário do Banco de Portugal na sede da instituíção em Lisboa, 03 de novembro de 2021 © TIAGO PETINGA/LUSA

O primeiro semestre deste ano -- apesar da inflação súbita e crescente e de vários sinais péssimo para a evolução futura da economia, como a crise decorrente da guerra na Ucrânia desencadeada em fevereiro -- ainda foi marcado por um aumento importante na criação de emprego, uma queda substancial no desemprego face à primeira metade de 2021, pela subida no salário mínimo nacional no início de 2022 e pela atualização das pensões (mais o reforço extra de cerca de 10 euros).

Mas estas forças tendem a esbater-se e há outras mais negativas em crescendo, como os juros, a inflação e o abrandamento rápido da atividade.

Esses fatores favoráveis, entre outros, terão permitido evitar grandes retrocessos no rendimento disponível de imensas famílias portuguesas, de acordo com resultados de um estudo do Banco de Portugal (BdP), publicado ad hoc no âmbito do boletim económico de outubro, esta terça-feira.

No entanto, a situação tenderá a agravar-se no segundo semestre, período que já sofre o impacto da subida das taxas de juro, uma inflação ainda mais elevada e solavancos na atividade económica por causa da crise internacional, que continuou imparável.

Na simulação feita pelo BdP, embora o rendimento disponível nominal médio da população tenha avançado 5,1%, a inflação registada na primeira metade do ano foi de 6,2%.

Isso já conduziu a uma quebra do rendimento disponível geral (real) de 1%.

Segundo o novo estudo do banco central, apenas os mais 'pobres', os 20% de famílias com menores rendimentos na distribuição nacional, ainda lograram um pequeno avanço nessa medida de poder de compra (cerca de 0,7% em termos reais).

Os outros percentis (os quatro grupos acima, menos pobres ou mais ricos) já começaram a perder rendimento disponível com esta inflação que, aliás, não deve ser a maior que se vai ver este ano.

É de notar que a subida de rendimento entre os mais pobres tem um significado peculiar. Podem ter registado um reforço de rendimento, mas o peso dos seus gastos (no orçamento mensal disponível) em consumos básicos e essenciais é muito mais elevado nas famílias de rendimentos mais baixos.

Estas até podem estar a resistir a esta métrica de inflação, mas as suas condições de vida podem estar muito mais apertadas porque sobra menos rendimento para outros gastos ditos menos essenciais (que não seja alimentação ou energia, por exemplo).

Segundo semestre tira teimas

O banco central conclui que enquanto houve economia a andar, emprego e menos desemprego, a situação permitiu manter um certo equilíbrio socioeconómico, havendo até sinais de redução de desigualdade. Mas isto cinge-se apenas ao primeiro semestre deste ano.

"A dinâmica do mercado de trabalho é o elemento crucial que determina a heterogeneidade da evolução do rendimento das famílias" e "tão importante como analisar a evolução das remunerações por trabalhador é compreender a dinâmica dos fluxos no mercado de trabalho, nomeadamente a dinâmica de contratações e separações [despedimentos, rescisões e fim de contratos] de empregos da qual resulta a criação líquida de emprego", diz o BdP.

Nesse sentido, "o primeiro semestre do ano foi caracterizado por uma forte criação de emprego e uma significativa diminuição do desemprego em termos homólogos. Num quadro de já elevada participação no mercado de trabalho, esta evolução beneficiou as famílias de menor rendimento e riqueza. O aumento do salário mínimo acima da média da distribuição também reforçou este resultado".

Para além disso, as simulações também sugerem "que houve uma diminuição da desigualdade na distribuição do rendimento e da riqueza no primeiro semestre do ano".

Mas no caso dos rendimentos, "este resultado está ancorado no dinamismo do mercado de trabalho e nos maiores aumentos salariais das remunerações mais baixas" dos primeiros seis meses deste ano (comparando com o mesmo período de 2021).

O banco central refere ainda que "no caso da riqueza líquida [património e ativos menos dívida], a diminuição da desigualdade reflete a conjugação de dois efeitos: por um lado, o dinamismo do preço das habitações, que implicou um forte aumento do valor dos ativos nos vários segmentos da população".

Mas do outro lado da equação há a dívida, que corrói esse efeito riqueza. No entanto, nos mais pobres o efeito ainda foi marginal ou inexistente nesta primeira metade de 2022. "O chamado efeito alavancagem, que implica que as famílias com um maior peso da dívida face aos ativos -- tipicamente as famílias jovens e as famílias com menor riqueza [património] -- são as que registam uma maior subida percentual da riqueza líquida".

No entanto, a segunda parte de 2022 está a ser diferente e pode trazer problemas, mesmo aos mais pobres, até agora isolados pelo sucesso do emprego, medidas de apoio e aumentos de salário mínimo e pensões

"É importante sublinhar que a análise se centrou na evolução no primeiro semestre de 2022 e não pode ser extrapolada para o futuro. Os choques económicos assinalados estão em ainda curso, em alguns casos espera-se que se agravem e os seus efeitos sobre as famílias propagam-se de forma desfasada."

"O futuro próximo deverá ser caracterizado por uma inflação elevada, a continuação do processo de subida de taxas de juro, uma desaceleração da atividade económica, um menor dinamismo no mercado de trabalho, bem como pela adoção de medidas adicionais de apoio às famílias", avisa o Banco.

"Neste quadro exigente, o aprofundamento desta análise será uma prioridade", conclui-se no estudo.