Fórum Castelo Branco vendido por 20,3 milhões ao fundo Square

O Fórum Castelo Branco, foi vendido por 20,35 milhões de euros à gestora de fundos de investimento de imobiliário nacional Square Asset Management. Esta foi na primeira transação de centros comerciais realizada em 2020.

O shopping, inaugurado em 2007, tem mais de 70 lojas, incluindo âncoras como a Zara, a H&M, a Worten, a Sport Zone e o Pingo Doce, e estacionamento com capacidade para 950 viaturas. Por ano, recebe mais de 2,6 milhões de visitantes.

A operação de venda foi mediada pela consultora JLL. Segundo Fernando Ferreira, responsável pela área de Capital Markets da JLL, “este negócio prova que o investimento em Portugal cada vez menos se restringe a Lisboa e Porto e que, especialmente, no retalho, mais do que a localização, os investidores estão atentos à performance do ativo e à sua capacidade de gerar valor”.

O responsável frisa que “o Fórum Castelo Branco é o centro comercial de referência na sua região, com uma taxa de ocupação de 100%, um número crescente de visitantes e um enorme potencial de valorização futura”.