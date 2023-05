Fórum internacional sobre economia do cavalo arranca sexta-feira em Alter do Chão

Caudelaria de Alter © António Fazendeiro/Global Imagens

O Cineteatro Municipal de Alter do Chão (Portalegre) vai acolher, a partir de sexta-feira, a primeira edição do Horse Economic Forum, iniciativa que tem como objetivo discutir a economia do cavalo, foi hoje divulgado.

Promovido pela Câmara de Alter do Chão, o Horse Economic Fórum vai decorrer até sábado, com a participação de especialistas e stakeholders nacionais e internacionais do mundo equestre.

Entre debates e palestras, vai ser apresentado um estudo sobre o impacto económico do setor do cavalo em Portugal e na União Europeia, sendo este um dos "pontos altos" do evento", na sexta-feira.

Citado num comunicado enviado pela organização à agência Lusa, o presidente da Câmara de Alter do Chão, Francisco Miranda, explica que a iniciativa pretende criar "um movimento de colaboração" entre todos os intervenientes e interessados no setor do cavalo e "chamar a atenção" para o potencial que há ainda por explorar nesta área, não só a nível económico, mas também turístico e cultural.

Um dos argumentos que leva a organização a promover este fórum está relacionado com o facto de neste concelho alentejano, estar sediada a Coudelaria de Alter do Chão, fundada em 1748, por D. João V, e que desenvolve trabalhos de seleção e melhoramento de cavalos Lusitanos.

A coudelaria, gerida pela Companhia das Lezírias, possui uma unidade clínica dotada com todos os meios para o acompanhamento e tratamento médico dos animais, acolhendo, nas suas instalações, entre outras valências, o Laboratório de Genética Molecular.

O fórum engloba também a apresentação dos resultados e vencedores do Horse Business Ideias, o primeiro concurso de ideias de negócio centrado na economia do cavalo e que pretende atrair projetos na área do cavalo para Alter do Chão.

Para o autarca, o objetivo do Horse Business Ideas passa por "inspirar" o empreendedorismo e "identificar" jovens com capacidades inovadoras e novas ideias de negócio, capazes de desenvolver um plano de negócios no ecossistema equino.

O Horse Economic Fórum tem início na sexta-feira, pelas 10:00.