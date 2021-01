Fórum para a Competitividade coloca país em 'recessão técnica' no final do 1.º trimestre

Vista de Lisboa (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Fórum para a Competitividade prevê que os confinamentos de 2021 resultem numa nova queda do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, entrando o país em recessão técnica, com dois trimestres seguidos de contração económica.

Num cenário em que "os elevados valores de novos casos de covid e de mortes, para além do atraso no programa de vacinas, estão a criar o risco de adiamento de recuperação do turismo, sendo grave se persistirem até próximo da marcação de reservas para o verão", o Fórum avisa ainda que a sua perspetiva de recuperação do PIB entre 1% e 4% em 2021 "enfrenta acentuados riscos negativos".

Segundo se lê na edição n.º 12 das "Perspetivas Empresariais" do Fórum para a Competitividade, relativa ao quarto trimestre do ano passado e hoje divulgada, "no quarto trimestre de 2020, com o confinamento e as restrições às compras de Natal, a economia terá contraído, após a forte recuperação do trimestre precedente, colocando a variação anual entre -8% e -10%, a maior recessão de que há registo".

Em 2021, os novos confinamentos, "mais severos" e "cujo fim é ainda muito difícil de prever", deverão trazer "nova quebra do PIB no primeiro trimestre do ano, criando uma situação chamada de "recessão técnica", que se caracteriza por dois trimestres seguidos de queda do produto", acrescenta o diretor do gabinete de estudos daquele Fórum, Pedro Braz Teixeira.

"Neste momento Portugal destaca-se pela negativa nos indicadores da pandemia (novos casos e mortes) e há receios de atrasos nas vacinas. Se estes dois fatores persistirem, há o risco sério de o verão não assistir a uma clara recuperação do turismo, com implicações negativas para o resto da economia e para a taxa de desemprego", sustenta.

Salientando que "há muitas empresas dependentes desta recuperação que, se não se materializar, tem condições para produzir fortes estragos", Braz Teixeira considera que, face ao agravamento das medidas de confinamento neste mês de janeiro e à incerteza quanto à sua duração, "há sérios riscos de a recuperação não ocorrer como vinha sendo esperado".

Em termos setoriais, Braz Teixeira nota que se vem assistindo "a uma degradação das perspetivas dos serviços e do turismo, que podem prosseguir nos próximos meses", sendo que "as melhorias de sentimento registadas em dezembro na indústria, construção e comércio deverão ser revertidas, em resultado dos limites à atividade entretanto decretados".

No que se refere ao setor exportador, as empresas esperam um aumento de 4,9% das vendas para o estrangeiro em 2021, "insuficiente para recuperar a queda de 10% que deverão sofrer em 2020", refere.

Quanto à nova queda da taxa de desemprego, de 7,5% para 7,2%, registada em novembro, o Fórum para a Competitividade considera que é "uma tendência que não tem condições de prosseguir", prevendo para 2021 "uma subida do desemprego para entre 8% e 10%".

No plano internacional, se antes dos últimos confinamentos já havia a perspetiva de uma recuperação mais lenta, esta tendência "deverá acentuar-se nos próximos trimestres, devido ao surgimento de novas estirpes do vírus e novos confinamentos".

O Fórum para a Competitividade é uma associação que reúne empresas e sócios individuais e que se apresenta como "uma instituição ativa na promoção do aumento da competitividade de Portugal, através de estímulos ao desenvolvimento da produtividade nas empresas".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.