Fórum para a Competitividade revê em alta evolução da economia no 1.º trimestre

Reabertura das esplanadas numa reportagem na zona de Telheiras, em Lisboa

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Abril, 2021

O Fórum para a Competitividade reviu esta segunda-feira em alta a estimativa de evolução da economia portuguesa no primeiro trimestre, apontando agora para uma quebra homóloga entre 3,5% a 5,5% e uma variação em cadeia entre -1% e -3%.

"Como seria de esperar, devido ao severo confinamento decretado, os dados de janeiro e fevereiro foram bastante negativos, em particular nas vendas a retalho, serviços e turismo. No entanto, dados de elevada frequência de março sugerem uma apreciável recuperação, pelo que somos forçados a uma visão um pouco menos pessimista sobre a evolução do PIB [Produto Interno Bruto] no primeiro trimestre", lê-se na nota de conjuntura de março.

A anterior estimativa do Fórum para a Competitividade era de uma variação homóloga do PIB entre -5,5% e -8,5% no primeiro trimestre e de uma queda em cadeia entre 3% e 6%.

Relativamente ao segundo trimestre, o Fórum estima que "deverá ser já de alguma recuperação", quer porque "deverá haver um forte alívio do confinamento e restrições que vigoraram durante quase todo o primeiro trimestre", quer porque "o trimestre homólogo foi o de maior quebra da pandemia, com queda do PIB trimestral de 13,9%".

Ainda assim, avisa que "o enquadramento externo é ambivalente" e, se "em geral tem havido claras revisões em alta do PIB a nível mundial, auxiliadas de forma importante pelo pacote orçamental americano", a nível da zona euro "estes efeitos têm sido muito mais limitados ou mesmo inexistentes, havendo mesmo casos, como a Alemanha, de revisões em sentido contrário".

"Aliás -- adverte o Fórum - o agravamento das condições da pandemia na UE [União Europeia], em contraciclo do que se passa em Portugal, poderão mesmo ditar novos confinamentos, com impactos claros nas nossas exportações e turismo".

Por outro lado, "não se pode também pôr de lado uma inversão dos dados sanitários portugueses, que ainda há apenas dois meses eram dos piores da UE".

"No cômputo geral, estamos agora um pouco menos pessimistas em relação à evolução da atividade ao longo de 2021, mas a elevada incerteza leva-nos a manter as previsões anteriores", remata.

No passado dia 02 de fevereiro, o Fórum para a Competitividade reviu em baixa as previsões económicas para este ano, passando a apontar para uma variação do PIB entre -4% e +1%.