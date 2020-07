França adia reforma das pensões e subsídio de desemprego na origem de greves

O novo primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou hoje o adiamento até ao final do ano das reformas do sistema de pensões e de subsídio de desemprego, na origem de greves maciças, como pediam as organizações sindicais.

A reforma das pensões “vai manter-se”, disse Castex à saída de uma reunião com os parceiros sociais, acrescentando que as negociações se vão prolongar pelo menos até ao final do ano devido à crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

Até agora, o objetivo do governo do Presidente Emmanuel Macron era finalizar as negociações no verão.

A reforma proposta pelo executivo passa por aumentar a idade de reforma dos 62 para os 64, uma das medidas mais criticadas, e uniformizar os 42 sistemas de pensões diferentes que existem em França.

Nas atuais regras, os trabalhadores ferroviários, por exemplo, podem reformar-se mais cedo e outros trabalhadores, como os médicos ou os advogados, pagar contribuições mais baixas.

Quanto ao subsídio de desemprego, o executivo pretende limitar as condições de acesso a estas prestações, embora, hoje, Jean Castex tenha assegurado que as alterações serão adaptadas “às presentes circunstâncias”.

As reformas, uma promessa central da campanha eleitoral de Macron em 2017, deram origem a semanas de greves e manifestações.

Com a crise provocada pelo confinamento e quase paralisação económica aplicados para travar a propagação do vírus, as previsões apontam para uma contração de 11% da economia francesa em 2020 e um aumento da taxa de desemprego dos 8,1% de 2019 para pelo menos 11% em 2020.