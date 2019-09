França ameaça vetar um novo adiamento do Brexit

O governo francês ameaçou vetar um novo adiamento do Brexit devido à “preocupante” falta de progresso nas negociações recentes, escreve o jornal britânico The Guardian. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, considera mesmo que Londres não tem apresentado propostas realistas que sejam uma alternativa ao mecanismo de salvaguarda para a Irlanda.

“É muito preocupante. Os britânicos têm de dizer-nos o que querem”, disse o governante francês citado pelo jornal. Ao ser questionado se é possível um alargamento da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) depois de 31 de outubro, Le Drian sublinha que: “não vamos fazer isto [alargar o prazo] a cada três meses”.

A lei Benn, que deverá ser ainda aprovada esta semana, irá permitir que o Reino Unido fique no bloco económico até 31 de janeiro do próximo ano. Na semana passada, o parlamento britânico adotou uma proposta de lei que vai obrigar Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, a adiar por mais três meses a saída do Reino Unido da UE, se não houver um acordo até dia 19 de outubro, travando assim a ideia de Johnson de que Londres poderia abandonar o bloco económico sem um acordo.

O The Guardian adianta ainda que Londres quer retirar o mecanismo de salvaguarda para a Irlanda, o que na prática manteria a Irlanda do Norte no mercado único e o Reino Unido na união aduaneira. Contudo, fontes do jornal em Bruxelas, indicam que o processo para encontrar um alternativa é “uma farsa”. “Não tem havido propostas substantivas para substituir o mecanismo de salvaguarda e os britânicos estão a fingir que não é assim – estamos a ser instrumentalizados para motivos domésticos”, disse um diplomata ao jornal.

Governo prepara-se para “testar o limite”

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, deixou este domingo, 8 de setembro, que o Executivo vai cumprir a lei, mas não esconde que estão “a olhar muito atentamente” para a “interpretação” da legislação, de acordo com a BBC. Sublinhando que o Reino Unido continua empenhado em alcançar um acordo com Bruxelas, Dominic Raab considerou que a legislação – a chamada lei Benn – é “má, prevê múltiplos adiamentos, iria efetivamente forçar-nos a aceitar as condições da UE, por mais vingativas, punitivas e difíceis que possam ser”.

“Vamos cumprir a lei mas queremos também – porque é uma má legislação – testar o limite que legalmente existe”, acrescentou.

Boris Johnson perde ministra

Amber Rudd anunciou este sábado, 7 de setembro, a sua saída do governo britânico, onde ocupava o cargo de ministra com a tutela do Trabalho e Pensões. A expulsão de 21 membros do partido Conservador e os poucos progressos nas negociações foram a gota de água.

Amber Rudd, numa entrevista concedida esta manhã e citada pelo The Guardian, revela que ao longo da semana falou várias vezes com o primeiro-ministro britânico para argumentar contra a expulsão de 21 membros do partido. “Mas não estava a chegar a lado nenhum”, disse. Por isso, demitiu-se.

“Espero que todos regressemos antes das eleições gerais. Para que todos possamos apresentar-nos como Conservadores. Acredito que o partido Conservador é uma força para o bem do nosso grande país”, referiu. Explicou ainda que “o propósito desta demissão é deixar claro que o partido Conservador, no seu melhor, deve ser um partido moderado que abarca pessoas com diferentes visões da UE”.

Sobre o progresso nas negociações, a ex-ministra mostrou-se cética. “Apoio o primeiro-ministro [no objetivo] de alcançar um acordo e não sair [da UE] sem um acordo. Mas não vi trabalho no sentido de obter um acordo. Quando no início da semana pedi ao Número 10 [sede do governo] um sumário dos planos para alcançar um acordo, foi me enviada um sumário de uma página. Não há trabalho suficiente para obter um acordo e não foi isso que o primeiro-ministro prometeu tentar”.